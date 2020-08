Burgemeester Glabbeek maakt er geen geheim meer van: “Bij de volgende verkiezingen doet Lijst Dedecker weer mee” Kristien Bollen

19u00 1 Glabbeek Burgemeester van Glabbeek en nationaal ondervoorzitter Peter Reekmans maakt er geen geheim meer van: hij staat klaar om met Lijst Dedecker (LDD) een nationale comeback te maken. Peter Reekmans was één van de pioniers van LDD in 2007 en was voor zijn partij eerder al nationaal partijsecretaris, volksvertegenwoordiger en fractievoorzitter in het Vlaams Parlement. Vandaag is hij als nationaal ondervoorzitter na partijleider Jean-Marie Dedecker, de nummer twee van LDD.

“Of er nu (vervroegde) verkiezingen komen dit jaar in 2021, 2022, 2023 of pas in 2024; we bereiden ons voor om in heel Vlaanderen een doorstart te maken met Lijst Dedecker” zegt LDD-ondervoorzitter Peter Reekmans. “In een normale democratie ging men trouwens nu naar de kiezer, maar het feit dat de huidige machtspartijen in de Wetstraat dit met alle middelen proberen tegen te houden, is een democratie onwaardig. Het enige wat de huidige Wetstraatpartijen nog bindt, is hun angst van de kiezer.”

“Heb het wel gehad”

Voor mij waren er nog twee opties: ofwel de volgende nationale verkiezingen blanco stemmen ofwel een doorstart maken met Lijst Dedecker. Want ik heb het net zoals zoveel Vlamingen definitief gehad met alle machtspartijen en hun carrièrepolitici die in de Wetstraat nog enkel bezig zijn met hun eigen postjes in plaats van zich in te zetten voor goed beleid. In Glabbeek bewijs ik als burgemeester intussen al jaren dat ik absoluut geen carrièrepoliticus ben, maar een volksmens die zich zeven dagen op zeven en 24 op 24 met hart en ziel inzet voor zijn inwoners. Lijst Dedecker is als échte volkspartij nog het enige fatsoenlijk alternatief voor de huidige Wetstraatpartijen en een dam tegen de extremen. Samen met Jean-Marie Dedecker en heel wat andere toppers in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg bereiden we ons al geruime tijd in stilte voor voor om op korte termijn een doorstart met de partij mogelijk te maken. Men vergeet soms dat LDD nooit werd opgedoekt, we nog steeds ruim 3.000 leden hebben en sterk verankerd zijn in alle Vlaamse provincies. Meer en meer worden we gecontacteerd door nieuwe mensen die onze rangen willen komen versterken om uit te groeien tot een echt alternatief voor de Vlamingen.”