Burgemeester Glabbeek gaat oneerlijke Mobiscore juridisch aanvechten Kristien Bollen

23 juni 2019

22u49 0 Glabbeek Met de Mobiscore wil de Vlaamse overheid woningen, die dicht bij openbaar vervoer, scholen, ontspanning, zorg of winkels liggen, aantrekkelijker maken. Burgemeester van de landelijke gemeente Glabbeek Peter Reekmans (Dorpspartij) startte de voorbije dagen online een campagne tegen de Mobiscore op de sociale media en krijgt hiervoor enorm veel steun van inwoners van zijn gemeente en de buurgemeenten. Ook de burgemeesters Marc Wijnants van Linter (CD&V) en Theo Francken van Lubbeek (N-VA) steunden Reekmans al publiekelijk in zijn strijd tegen de Mobiscore. Burgemeester Peter Reekmans drijft nu zijn strijd op tegen de Mobiscore die quasi elke woning in de Vlaamse plattelandsgemeenten een slechte en vooral oneerlijke score geeft. Hij laakte vandaag de “rammelende parameters” van de Mobiscore in een debat op het VRT-programma ‘De Zevende Dag’ en kondigde aan de mobiliteitsscore juridisch te gaan aanvechten. De score voor woningen is namelijk volledig afgestemd op de steden en buist quasi elke woning in de plattelandsgemeenten.

“De parameters voor de berekening van de Mobiscore zijn overduidelijk niet correct en geven enkel goede punten aan woningen in de stad. Maar nog straffer is het feit dat de parameters voor de berekening van de score op het platteland totaal niet correct zijn. De parameter maken geen enkel onderscheid tussen woningen in de kernen van een plattelandsgemeente waar wel goed openbaar vervoer is en heel wat diensten en woningen in het buitengebied waar er amper openbaar vervoer en diensten zijn. Een woning in de kern van onze hoofdgemeente Glabbeek waar het aanbod van openbaar vervoer goed is dankzij een centraal mobipunt met autodelen is en er binnen een straal van 200 meter heel wat diensten en winkels zijn zoals een supermarkt, beenhouwer, bakker, frituur, brasserie, postkantoor en 5 bankfilalen zijn, op vlak van zorg een apotheker, drie huisartsen en een woonzorgcentrum zijn, qua ontspanning een sporthal, een bibliotheek en cultureel centrum is en er op gebied van onderwijs er een grote en moderne school is scoort amper 4,8/10. Een afgelegen woning in deelgemeente Attenrode-Wever waar het aanbod van openbaar vervoer ronduit slecht is en er geen diensten, zorg, onderwijs en amper ontspanning is scoort met 4,7/10 bijna even goed als een woning in de kern. We gaan de komende dagen alle juridische opties onderzoeken en willen dat de Mobiscore in zijn huidige vorm offline gehaald wordt. We hebben hiervoor enkele stevige argumenten omdat deze Mobiscore werd ingevoerd door een minister van een regering in lopende zaken, terwijl nieuw beleid zoals een Mobiscore invoeren duidelijk het begrip van lopende zaken overstijgt. Maar nog belangrijker is dat we de foutieve parameters van de berekeningswijze kunnen bewijzen die duidelijk alle woningen op het platteland in een negatief daglicht stellen, doordat er geen onderscheid gemaakt wordt in de scores van woningen in de kernen en buitengebieden van gemeenten, waardoor gemeenten als Glabbeek duidelijk benadeeld worden. Met ons juridisch initiatief willen we voorkomen dat woningen op het platteland op termijn door de Mobiscore minder waard gaan worden bij verkoop. Want laten we eerlijk zijn, toen de EPC-score die de energiezuinigheid van een woning berekend werd ingevoerd zou die ook geen invloed hebben op de prijs van een woning, maar vandaag is het overduidelijk dat deze energiescore wel mee de prijs van een woning bepaald. Het is als burgemeester mijn plicht om op te komen voor mijn bevolking en ik laat niet toe dat hun eigendom op termijn in waarde zal dalen door een onzorgvuldige en oneerlijke Mobiscore, waarvan de berekeningsmethoden duidelijk heel wat fouten bevatten” aldus de burgemeester Peter Reekmans van de Dorpspartij.