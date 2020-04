Burgemeester Glabbeek doet oproep aan collega’s: “Bestel zelf medisch beschermmateriaal voor uw lokale zorgverstrekkers” Vanessa Dekeyzer

07 april 2020

17u55 0 Glabbeek Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) van Glabbeek was het wachten op de al wekenlange beloofde leveringen van medisch beschermingsmateriaal vanuit de hogere overheden voor woonzorgcentra, lokale zorgverstrekkers, thuisdiensten van het OCMW en politiediensten grondig beu en ging vorige week daarom zelf op zoek naar leveranciers. Op amper drie dagen tijd geraakte het medisch beschermingsmateriaal intussen al ter plaatse bij alle zorgverstrekkers in Glabbeek.

“Lokale zorgverstrekkers voorzien van noodzakelijk medisch beschermingsmateriaal om besmettingen bij henzelf en hun patiënten te vermijden, is een absoluut noodzakelijke maatregel”, zegt Reekmans. “Ik merkte dat heel wat gemeenten blijven wachten op hun bestellingen die gewoonweg niet toekomen. Daarom doe ik een oproep aan alle andere burgemeesters, bestel zelf medisch beschermingsmateriaal.”

De Glabbeekse burgemeester bracht intussen al enkele collega’s in contact met onze leveranciers en wil trouwens elke collega in contact brengen met betrouwbare leveranciers die in Glabbeek al leverden en momenteel nog een grote stock hebben. “Wij investeerden als gemeente hierin vandaag 15.000 euro, maar zullen dit na de crisis op basis van artikel 135 NGW terugvorderen van de federale en Vlaamse overheid omdat zij gewoonweg in gebreke bleven in hun bijstand aan de gemeenten.”

Andere burgemeesters kunnen contactgegevens van leveranciers bekomen via burgemeester@glabbeek.be.