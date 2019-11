Burgemeester geeft gastles aan scholen tijdens Glabbeek Herdenkt Kristien Bollen

04 november 2019

Het gemeentebestuur organiseert dinsdag 12 november met Glabbeek Herdenkt voor scholen voor het zevende jaar op rij een herdenking op maat van de leerlingen van de derde graad van de drie basisscholen in de gemeente.

Om 10 uur worden de ruim 250 leerlingen ontvangen in GC De Roos waar ze traditioneel een gastles over Glabbeek tijdens WO II krijgen van burgemeester Peter Reekmans. En om 12 uur leggen alle leerlingen samen met de burgemeester en defensie bloemen neer aan het herdenkingsmonument aan het gemeentehuis van Glabbeek.

“Omdat het risico bestaat dat de komende generaties, steeds minder zullen te weten komen over deze donkere episodes uit onze geschiedenis vinden wij als gemeentebestuur herdenkingsinitiatieven op maat van onze scholen enorm belangrijk. De geschiedenis moet voor onze jongere generaties een waarschuwing zijn voor de gevolgen van oorlogsgeweld. Net hier ligt een belangrijke taak weggelegd voor ons als gemeentelijke overheid om te blijven investeren in herinneringseducatie en in goed onderwijs. Het is belangrijk dat initiatieven zoals deze op lokaal vlak ontplooid worden. Het maakt de gevolgen van een ‘groot’ historisch feit veel tastbaarder en reëler. De oorlog is ineens veel dichterbij en veel minder ver-van-ons-bed” zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).