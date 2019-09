Burgemeester doet oproep: verlink ‘patserwagens’ en ze vliegen aan de ketting Geert Mertens

15 september 2019

Inwoners die ‘patserwagens’ door het centrum zien vliegen, mogen type en kleur van het voertuig of de nummerplaat noteren en deze aan burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) bezorgen. Op die manier wil Reekmans de strijd aangaan met wagens die door de dorpskernen van Glabbeek racen. De voorbije periode waren er heel wat klachten van bewoners over enkele automobilisten die de woonkernen reden.

Om meteen komaf te maken met deze roekeloze gekken die de dorpskernen onveilig maken, vaardigt hij een nieuw politiereglement uit om kordaat te kunnen optreden. “Dit politiereglement maakt het mogelijk om de wagen van deze verkeerscriminelen aan de ketting te leggen”, zegt Reekmans. “De inbeslagname geldt voor minimaal veertien dagen maar kan verlengd worden tot maximaal zes maanden.”

Door dit reglement kan de politie van de zone Hageland de burgemeester toelating vragen voor de inbeslagname en hoeft men niet meer via het gerecht te gaan. “Als je je wagen gebruikt om tegen enorm hoge snelheden met veel lawaai in de dorpskernen te racen of echt roekeloos rijgedrag vertoont, dan zien we vanaf nu dat voertuig als een wapen en pakken we het gewoon af”, licht hij toe.

“Ik laat de politie de controle op deze patserwagens opdrijven maar doe tegelijk een oproep aan alle inwoners om informatie over dergelijke wagens, die door Glabbeek racen, te bezorgen.” Dat kan via mail aan burgemeester@glabbeek.be.

“Pas op: we viseren met dit nieuwe politiereglement absoluut geen tuningwagens die lawaai maken maar het gaat over de enkelingen die met veel lawaai en hoge snelheden door de kernen van onze gemeente racen!”

