Burgemeester doet oproep naar getuigen van vandalisme

19 april 2020

De voorbije dagen werd er op meerdere plaatsen in Glabbeek in de buurt van zaal Glazuur langs de Dries en het woonzorgcentrum in de Stationsstraat in Glabbeek graffiti aangebracht op muren en bushokjes. “Intussen krijgen we meldingen binnen dat op deze locaties al meermaals groepen jongeren samen komen. De politie gaat vanaf nu nog actiever patrouilleren in Glabbeek. Inwoners die van dit vandalisme iets opgemerkt hebben mogen ons steeds contacteren via burgemeester@glabbeek.be”, reageert burgemeester Peter Reekmans.