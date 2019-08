Buddy Bart Seghers fietst 1.000 kilometer voor jongdementie: “Aandoening heeft dringend meer aandacht nodig” Vanessa Dekeyzer

26 augustus 2019

14u29 0 Glabbeek Bart Seghers (64) uit Attenrode vertrekt zondag 1 september met de fiets naar Rocamadour in Frankrijk. Deze trip van maar liefst 1.000 kilometer onderneemt hij om Zorgcirkels Jongdementie te sponsoren. Zelf is hij actief als buddy in deze Leuvense organisatie, die gezinnen met jongdementie helpt.

Jongdementie treft honderden gezinnen in Vlaams-Brabant. Zij vinden moeilijk de gepaste of nodige zorg en komen vaak in kansarmoede terecht. De overheid erkent immers deze ziekte niet en gepaste zorg kost handenvol geld. Hier wil Zorgcirkels Jongdementie iets aan doen door gratis zorgbegeleiding aan huis te organiseren om partners en kinderen te begeleiden en ondersteunen.

Daarnaast ontmoeten personen met jongdementie in Hét Ontmoetingshuis van Zorgcirkels Jongdementie lotgenoten en wordt er voor een zinvolle dagbesteding gezorgd. “Aangezien de ziekte niet te genezen valt, willen we de tijd die rest zo aangenaam mogelijk invullen”, zegt Katja Van Goethem, verantwoordelijke Hét Ontmoetingshuis. “We zetten in op samen bewegen, emotionele ondersteuning, gezonde voeding en natuurbeleving. Maar elke uitstap, elke gidstocht, elk terrasje en elke maaltijd kost geld en zolang de overheid geen werkingsmiddelen geeft, blijft Zorgcirkels Jongdementie draaien op vrijwilligerswerk, giften en benefieten.”

Buddy

Bart Seghers en zijn vrouw Martine zijn allebei vrijwilligers bij Zorgcirkels Jongdementie. “Martine heeft me in 2016 gevraagd om buddy te worden van een van de bezoekers van Hét Ontmoetingshuis, namelijk van de toen 36-jarige Bart uit Holsbeek, die aan Frontotemporale Dementie leed. Op amper een kleine twee jaar tijd kon Bart bijna niets meer en verloor hij de strijd. Er zijn nog andere vormen van Jongdementie en afhankelijk van de soort kunnen mensen er langer of korter mee leven. Maar feit is dat de overheid geen enkele vorm erkent, wat betekent dat er geen enkele vorm van financiële tegemoetkoming is. Dat is vandaag echt ondenkbaar geworden.”

Bart en Martine willen niet langer aan de zijlijn blijven staan. “Ik ben altijd sportief geweest en sinds kort heb ik, omwille van kraakbeenproblemen, lopen ingeruild voor fietsen. Het leek me dan ook een goed idee om een sponsorfietstocht op te zetten. Als bestemming koos ik voor Rocamadour, het tweede grootste pelgrimsoord van Frankrijk na Lourdes. Ik hoop dagelijks iets meer dan 100 kilometer te kunnen afleggen, zodat ik na negen dagen mijn eindbestemming kan bereiken. Overnachten doe ik in mijn tent. Dat is meteen ook het zwaarste item dat ik meeneem. Ik probeer het gewicht te beperken tot ongeveer tien kilogram want de heuvels op mijn doortocht zijn niet te onderschatten.”

Aanstaande zondag begint Bart aan zijn tocht. Elke 50 kilometer hangt hij een hartje op om de fietstocht in kaart te brengen. Je kan Bart een duwtje in de rug geven door hem te sponsoren op het rekeningnummer BE 37 7360 6032 0728 met vermelding ‘Rocamadour’.

Meer info over Zorgcirkels Jongdementie vind je op www.zcjd.be.