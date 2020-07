Bronsstraat wordt heel de maand augustus een speelstraat DDH

28 juli 2020

16u23 2 Glabbeek De Bronsstraat in de Glabbeekse deelgemeente Zuurbemde wordt elke zondag van 9 tot 30 augustus een speelstraat en dat van 14 uur tot 20 uur. Doorgaand verkeer is er dan ook niet mogelijk.

Een speelstraat is een openbare weg, of een stuk ervan, dat tijdelijk wordt omgetoverd tot kinderparadijs en waar het doorgaand verkeer verbannen wordt tijdens bepaalde uren. “Enkel bewoners of hun bezoekers kunnen er ‘stapvoets’ doorrijden. Een initiatief voor een speelstraat is tijdelijk, want enkel tijdens schoolvakanties kunnen bewoners van een straat zich kandidaat stellen. Een speelstraat is er in de eerste plaats voor kinderen van de buurt maar ervaring leert ons dat ook volwassenen volop genieten van het sociale aspect van een speelstraat”, zegt schepen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). De gemeente onderzoekt bij elke aanvraag of de specifieke straat zich ervoor leent en in dit geval vinden ze in Glabbeek dat er aan alle vereisten voldaan was.