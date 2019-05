Brasserie ‘t Molenhuys Vanessa Dekeyzer

21 mei 2019

11u51 0 Glabbeek Vorig jaar heropenden Greta Noé en Patrick Beelen als gevolg van het succes een ruimere brasserie ’t Molenhuys langs de Tiensesteenweg in Bunsbeek. De zaak werd opgestart in 2012 in een van de oude molens, die Bunsbeek ooit rijk was. De muur die de parking afscheidt van het gebouw, is nog een restant van de oude molen. De brasserie wordt vooral geroemd voor zijn voortreffelijke vleesgerechten, maar sinds kort experimenteren Greta en Patrick met thema-avonden. Wij gingen proeven op de tapasavond.

Het is een donderdagavond, maar de zaak zit bijna compleet vol voor de tapasavond. De drukte is niet meteen storend, omdat je voldoende ruimte tussen de tafels hebt en bovendien is de zaak opgedeeld in ruimtes, waardoor je altijd maar met een beperkt aantal personen in één compartiment tafelt. Zaakvoerder Patrick heet ons welkom en geeft een woordje uitleg bij het concept. “Jullie hebben toch honger, mag ik hopen?” En ja, dat hebben we!

Na een aperitief van het huis, een cavaatje met huisbereide Limoncello, is onze ‘goesting’ nog meer geprikkeld. Lang hoeven we niet te wachten want meteen wordt ons een houten plank vol met Spaanse charcuterie, kazen, olijfjes, zongedroogde tomaten en ansjovisjes geserveerd samen met vers krokant brood en kommetjes nacho’s met verse dipsauzen. “We zijn echt verliefd geworden op Spanje en op de Spaanse keuken”, vertelt Patrick ons. “En die liefde willen we graag delen met onze klanten via de tapasavonden die we meermaals per jaar zullen organiseren, vooral in de zomerperiode.”

Bij Spaans eten hoort een goede Spaanse rode wijn, een Marius Crianza Almansa 2015, een weelderige rode wijn met aroma’s van pruimen, zwarte vruchten, zwarte peper en leder. Hij laat zich lekker drinken. Intussen volgen de tapas mekaar in sneltreinvaart op. We genieten van patatas bravas, bouletjes in een pittige tomatensaus, een stukje zalm, een met gehakt gevuld - zeer pikant - pepertje, calamares, gevulde hamkroketjes, een kommetje mosselen en venusschelpen, een kippenspiesje, gevulde champignons en ribbetjes.

We wanen ons, ondanks het slechte Belgische weer, echt even in Spanje. Wat een rijk gevuld aanbod aan tapas! “En dan heb ik mijn selectie nog moeten beperken”, zegt kokkin Greta. Zij heeft duidelijk de passie en het talent om smaakvolle gerechten op tafel te toveren. “Of er nog ruimte is voor dessert? Oei, nee.” We laten het erbij voor vanavond, op een Licor 42 na. Wie net als ons graag tapas lust, raden we zeker aan om te reserveren voor de volgende tapasavond. Maar zorg zeker voor een lege maag!

Onze score: 3,5 sterren

Eten: 8/10

Bediening: 8/10

Comfort: 8/10

Gegevens

Tiensesteenweg 62

3380 Bunsbeek

016/82.06.20

www.brasseriemolenhuys.be

Openingsuren

Gesloten op dinsdag en woensdag. Op vrijdag en in het weekend ook op de middag open.

Prijzen

Tapas 20 euro per persoon

Voorgerecht: 12,50-16 euro

Hoofdgerecht: 20-33 euro

Nagerecht: 10 euro