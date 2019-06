Bouw evenementenhal Hangaar 44 op schema voor opening op 7 september Vanessa Dekeyzer

07 juni 2019

16u32 0 Glabbeek De werken aan de nieuwe polyvalente evenementenhal Hangaar 44 gaan bijzonder goed vooruit. Ook tijdens de zomer wordt er naarstig verder gewerkt, zodat de geplande opening op 7 september niet in het gedrang komt. “Dat is belangrijk, want er zijn nu al vijftig reservaties vastgelegd”, zegt s chepen van het Autonoom Gemeentebedrijf Hans Hendrickx (Dorpspartij).

Van de voormalige legerloods werden in eerste instantie het oude dak en de asbest volledig verwijderd, waarna een nieuwe betonnen vloer gegoten kon worden. De inkom- en nooddeuren werden geïnstalleerd gemaakt en de metselwerken van de binnenmuren zijn ook al afgewerkt. “Nu is het enkel nog het buitenschrijnwerk, de vloeren, de verlichting en het sanitair die aangepakt moeten worden", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Al de rest is klaar.”

Het gemeentebestuur heeft er dan ook alle vertrouwen in dat Hangaar 44 op 7 september in gebruik kan genomen worden. “Die dag staat ‘Feesten met de burgemeester’ op de agenda en op 12 oktober gaat er een schlagerfestival door met een topaffiche van Vlaamse zangers, waarvoor onder andere Christoff en Willy Sommers al toezegden”, zegt schepen Hendrickx. “Tussen 7 september en eind dit jaar is de evenementenhal, op één weekend na, al elk weekend gereserveerd. In totaal zijn er voor dit jaar en volgend jaar al maar liefst 50 reservaties vastgelegd. Het is dus overduidelijk dat er effectief vraag is naar deze nieuwe veilige evenementenhal, die een absolute meerwaarde is voor een bruisende gemeente als de onze.”

“Deze investering betalen we trouwens volledig met de opbrengsten van de verkoop van grond voor de nieuwe gezondheidscampus, waardoor deze niet weegt op de gemeentefinanciën”, benadrukt burgemeester Reekmans. “Wij raamden voorzichtig in de begroting dat de evenementenhal een jaarlijkse opbrengst zou hebben voor het autonoom gemeentebedrijf AGB Glabbeek van 15.000 euro per jaar. Op basis van de reservaties die we nu al kennen, zal de opbrengst ruim 50.000 euro aan huurinkomsten opleveren op jaarbasis. Op 25 jaar zal deze investering zichzelf dus terugverdienen.”

“Voor ons beleid lag het oude militair domein, dat vol met asbest zat, er verloederd bij. Nu maken we hier een mooie moderne multifunctionele locatie van met een evenementenhal, nieuwe loodsen voor de gemeentelijke diensten, een nieuw containerpark, een skatepark, dat eind juni opent, en een gezondheidscampus waarvan de bouwvergunning eind deze maand wordt ingediend”, besluit Reekmans.