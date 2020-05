Boomverzorging voor oude plataan aan de kerk van Glabbeek Vanessa Dekeyzer

26 mei 2020

16u14 1 Glabbeek Aan de kerk in Glabbeek, net achter het oorlogsmonument, staat er een opmerkelijke plataan, die meer dan een eeuw oud is. Deze werd zopas grondig onder handen genomen, zodat hij klaar is voor de volgende eeuw.

“Lange tijd werd vermoed dat deze statige plataan een vrijheidsboom was die ongeveer even oud is als het oorlogsmonument dat ervoor staat, van net na WOI, en bijgevolg ongeveer een eeuw oud zou zijn. Maar intussen ontdekten we op foto’s van dezelfde locatie dat dezelfde forse boom er al stond begin jaren 1900. Het zou dus eerder om een ‘onafhankelijkheidsboom’ kunnen gaan die geplant werd naar aanleiding van de onafhankelijkheid van België in 1830", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij), bevoegd voor Erfgoed.

Erfgoed

De boom is dus meer dan een eeuw oud en behoort daarom tot het lokaal erfgoed van de gemeente. “Omdat we deze boom uitermate belangrijk vinden in ons dorpszicht, lieten we als gemeentebestuur de voorbije dagen in samenwerking met het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de provinciale dienst erfgoed verzorgingswerken uitvoeren door erkende boomverzorgers”, aldus burgemeester Reekmans. “Door een gerichte selectie van de nieuw uitgegroeide takken op de ‘knotten’ kan de boom, kan deze opnieuw uitgroeien tot een opgaande boom. Met deze grondige verzorging van de boom zorgen we ervoor dat deze waardevolle oud boom nog lange tijd kan floreren in het centrum van ons dorp.”