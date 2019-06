Blikseminslag in De Maere leidt gelukkig niet tot brand vdt

04 juni 2019

Vanavond was er een blikseminslag in boerderij De Maere van Huis in de Stad. “Gelukkig kwam het niet tot een brand. De brandweer moest wel de deuren openbreken om zeker te zijn. Enkel de elektriciteit is geraakt”, zegt burgemeester Peter Reekmans. “Verder vielen er vanavond enorm veel takken op de rijweg N29 en waaiden enkele bomen om in Bunsbeek, Kapellen en Attenrode. De gemeentediensten zijn laatste bomen aan het ruimen.”