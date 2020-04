Bibliotheek, OCMW- en gemeentediensten vanaf 2022 onder één dak in nieuw gemeentehuis





29 april 2020

15u53 4 Glabbeek Met de integratie van het OCMW in de gemeentediensten vanaf 1 januari 2019 besliste de Dorpspartijmeerderheid om alle diensten in één gebouw op één locatie onder te brengen. Het huidig gemeentehuis bestaat uit het hoofdgebouw (de vroegere Melkerij) en de gelijkvloerse aanbouw rechts die in 1987 werd aangebouwd.

“Intussen keurden we de ontwerpplannen goed en kiezen we voor een duurzame renovatie van het hoofdgebouw en een energiezuinige nieuwe aanbouw. De aanbouw krijgt een kelderverdieping voor het archief en op het gelijkvloers en de eerste verdieping komen er kantoren en vergaderruimten. In het hoofdgebouw wordt ook de zolder ingericht tot kantoorruimte en wordt het lager niveau gebruikt voor de inrichting van een nieuwe bibliotheek”, zegt schepen van patrimonium Tom Struys.

500 m² extra kantoorruimte

“Door het gebruik van de zolder in het hoofdgebouw en een nieuwe aanbouw komt er maar liefst 500 m² aan kantoorruimte bij. En we investeren bovendien fors in isolatie en nieuwe technieken voor de verwarming, ventilatie, airco, zonnepanelen en LED-verlichting zodat het gebouw heel energiezuinig wordt, waardoor we op 30 jaar voor ruim 400.000 euro aan energie zullen gaan besparen.”

“Onze gemeentelijke bibliotheek in het nieuw gemeentehuis huisvesten is qua locatie en bereikbaarheid niet alleen de beste keuze, maar vooral ook financieel de meeste interessante optie voor een kleine gemeente als de onze. De totale kostprijs voor de duurzame verbouwing van het gemeentehuis is geraamd op 1,7 miljoen euro en de werken gaan begin 2021 van start. Door de energiebesparing en de verkoop van het huidig bibliotheekgebouw voor 500.000 euro aan Sociale Huisvestingsmaatschappij SWAL dienen we nog 800.000 euro eigen middelen van de gemeente te investeren in deze duurzame verbouwing waarbij alle diensten onder één dak komen.”