Bart Seghers geeft fakkel AGB door aan Wannes Vanderstukken Vanessa Dekeyzer

19 februari 2020

09u27 0 Glabbeek Bart Seghers van SamenGROEN, lid van de Raad van Bestuur van het AGB Glabbeek, geeft de fakkel door aan SamenGROEN-collega Wannes Vanderstukken. Seghers zetelde bijna twee jaar in het AGB maar kiest er nu voor zijn mandaat neer te leggen.

“Mijn engagement binnen verschillende organisaties, zoals Zorgcirkels Jongdementie, MPC Ter Bank, 11-11-11 en Natuurpunt, neemt steeds meer tijd in beslag en maakt de combinatie met een mandaat in het AGB moeilijk. Ik ben blij dat Wannes deze rol wil opnemen en heb alle vertrouwen in hem als mijn opvolger”, aldus Seghers.

Wannes Vanderstukken was het afgelopen jaar door een drukke agenda vooral politiek actief achter de schermen van SamenGROEN, maar neemt dit nieuwe mandaat met veel goesting en enthousiasme op. Als voormalig gemeenteraadslid kent hij het klappen van de zweep en heeft hij een sterk inzicht in de werking van het AGB.