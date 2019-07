Bart Seghers en Samen Groen distantiëren zich van procedure voor voetweg 43 door boomgaard Kristien Bollen

22 juli 2019

14u52 0

Bart Seghers laat weten dat hij en zijn partij Samen Groen niets te maken hebben met de zaak van voetweg 43. Activist Marc Van Damme en Lowie Steenwegen van Samen Groen zijn in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank waarbij de bouwvergunning van een fruitbedrijf nietig verklaard werd. “Indertijd had ik inderdaad een afspraak met Marc Van Damme voor overleg in deze zaak, maar ik heb mijn ‘afstand van geding’ gevraagd en gekregen van de rechtbank. Dus heb ik hier niets meer mee te maken, net als mijn politieke partij Samen Groen. De heer Lowie Steenwegen is wel lid van onze partij, maar doet dit in eigen naam, samen met Marc Van Damme”, reageert Bart Seghers.