Autonoom gemeentebedrijf pompt 150.000 euro extra in het toegankelijker maken van haar infrastructuur DDH

14 juli 2020

21u19 0 Glabbeek Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Glabbeek investeert 150.000 euro in het toegankelijker maken van haar gebouwen. Het AGB beheert de gemeentelijke evenementenhal ‘Hangaar 44’, de gemeentelijke sporthal, GC De Roos, zaal de Mispel, het voormalig parochiecentrum van Kapellen en het gemeentelijk domein langs de Steenbergestraat.

Op de jongste raad van bestuur in juli keurden de raadsleden een extra budget goed van 150.000 euro voor noodzakelijke werken in de sporthal en GC De Roos. “Doordat beide zalen al enige ouderdom hebben moeten we hier dringend investeren in het vernieuwen van de elektriciteit, verlichting en de verwarming zodat deze zalen veilig blijven. We installeerden ook een nieuwe lift voor rolstoelgebruikers en de inkom van evenementhal Hangaar 44 werd toegankelijker gemaakt. We plaatsten er een hellend vlak, net als een automatische schuifdeur aan de ingang van de gemeentelijke sporthal”, legt AGB-bestuurster Cindy Huybrechts uit.

AGB ondervoorzitter en lid van de Dorpspartij, die de absolute meerderheid heeft in Glabbeek, Wim Uytterhoeven hekelt het feit dat er de voorbije jaren weinig werd geïnvesteerd in veiligheid en toegankelijk. “Deze inhaalbeweging kost ons enorm veel geld maar door alle investeringen zullen al onze gebouwen toegankelijker worden tegen 2022. Gelukkig kunnen we de btw recuperen want een gemeente kan dat niet, een AGB wel”.