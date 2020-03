Attenrode-Wever krijgt tegen 2021 beter openbaar vervoer Vanessa Dekeyzer

10 maart 2020

11u46 3 Glabbeek De gemeentes Lubbeek en Glabbeek en De Lijn hebben een compromis bereikt rond een beter aanbod van het openbaar vervoer in de Glabbeekse deelgemeente Attenrode-Wever.

Lijn 485 Tienen-Lubbeek-Leuven wordt in 2021 aangepast tussen Vissenaken en Binkom en zal ook deelgemeente Attenrode-Wever bedienen via nieuwe bushaltes in de Torenstraat, Langstraat en Butschovestraat. “Zo blijft Binkom een maximale bediening behouden en krijgt Attenrode-Wever eindelijk beter openbaar vervoer”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “In overleg met De Lijn gaan we binnenkort de nieuwe locaties voor de bushaltes in Attenrode-Wever bekijken. Zodra bekend is wanneer deze lijn operationeel wordt, zullen we dit communiceren naar de inwoners.”

Binnenkort gaat Glabbeek ook met De Lijn aan tafel zitten voor een uitbreiding van buslijn 390, zodat er ook een nieuwe bushalte kan bijkomen aan Hangaar 44 en het nieuw zorgpark dat er komt in de Steenbergestraat op de grens van Wever en Glabbeek.