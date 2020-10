Andere leerlingen in Glabbeekse lagere school blijken niet besmet door het coronavirus nadat vorige week één kind positief testte DDH

05 oktober 2020

13u57 0 Glabbeek Nadat vorige week één leerling van de lagere school in Kapellen besmet bleek te zijn door het coronavirus, testten alle nauwe risicocontacten nu negatief.

Enkele kinderen, die nauw contact hadden gehad met de leerling, werden vrijdag 2 oktober getest en blijken nu allemaal negatief. “Zondagavond kregen we de testresultaten en gelukkig zijn er dus geen nieuwe gevallen in de school. Ik ben enorm opgelucht want indien er nieuwe besmettingen waren, moesten we vanaf maandag het volledige derde leerjaar in quarantaine plaatsen. Alle andere leerlingen, die niet moesten getest worden, zijn volgens de richtlijnen laag risicocontacten. De ouders die niet gecontacteerd werden vanuit de gemeente mogen dus gerust zijn”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

De leerlingen die negatief testten mochten maandag gewoon weer naar school. “Ze moeten wel nog 7 dagen waakzaam zijn en bij gezondheidsklachten onmiddellijk de huisarts contacteren. Wij volgen als lokale overheid besmettingen in een school heel nauwlettend op en communiceren hierover heel duidelijk om net angst en paniek te vermijden. Met alle middelen proberen we vanuit de gemeente het coronavirus in onze gemeente in te dijken. Ik wil de schooldirectie, ouders en huisartsen enorm bedanken voor hun medewerking waardoor we als gemeente enorm snel konden handelen.”