Ambachten: meubelmaker en houtbewerker Herman Van Looveren gaat net als zijn cursisten op zoek naar authenticiteit Vanessa Dekeyzer

09 november 2019

08u00 0 Glabbeek Als kind was Herman Van Looveren altijd al gefascineerd door authentieke handgereedschappen. “Zo is de interesse voor het ambacht van meubelmaker gegroeid. Alles heb ik mezelf aangeleerd en bij de houtbewerking komt er geen enkele machine aan te pas”, zegt Herman. “Die authenticiteit valt erg in de smaak bij de mensen. Dat merk ik zeker tijdens de workshops, die steeds snel volzet zijn.”

Herman werkte lange tijd in de IT-sector, tot hij besloot om het roer om te draaien en van zijn passie zijn beroep te maken. Samen met zijn vrouw nam hij in 2015 zijn intrek in de pastorie van Kapellen, waar hij een houtatelier inrichtte. “Het is hier zalig werken in de stilte van de omgeving van het kerkhof en de kerk van Kapellen. Maar uiteraard is het op deze locatie wat moeilijker om naambekendheid te krijgen, aangezien het atelier afgelegen ligt. Vandaar dat ik samen met collega-ambachtsman in keramiek Dominique Stienlet enkele jaren terug ook een pop-up zaak geopend heb in de Diestsestraat in Leuven.”

Beginners en masters

En die pop-up werd meteen een groot succes. “Mensen kwamen spontaan binnen gewandeld en wilden weten waar wij mee bezig waren. Ik ben dan gestart met het geven van workshops, die meteen goed gevuld geraakten. Het succes heeft een jaar geleden geleid tot een verhuis naar een groter pand op de Vaartkom in Leuven. Daar geef ik momenteel workshops aan een vijftigtal mensen, vijf maal per week, zowel aan dames als aan heren. Naast de beginnerscursussen hebben we ook de master classes. Het is fijn om te zien hoe mensen gebeten geraken door deze mooie ambacht.”

Door geconcentreed met de ambacht bezig te zijn, kan je je hoofd hier leegmaken. Cursisten komen hier vaak gestresseerd binnen en gaan ontspannen weer buiten Herman Van Looveren

“Wat we leren in zo’n workshop? De drie belangrijkste verbindingen in de houtbewerking probeer ik de cursisten onder de knie te laten krijgen, omdat je dan al heel veel zelf kunt maken. Je ziet toch dat de meesten aan het einde van de cursus hiermee weg zijn. Maar ook wanneer het wat minder lukt, geeft het werken met hout veel voldoening aan de cursisten. Het is dan ook heel rustgevend. Je moet geconcentreerd werken en enkel met de ambacht bezig zijn. Dat maakt dat je je hoofd helemaal kunt leegmaken. Soms komen mensen hier heel gestresseerd binnen en gaan ze ontspannen weer buiten.”

Geen machines

Herman maakt op bestelling meubels op maat, voornamelijk tafels, soms ook kasten. “Alles gebeurt met de hand, van begin tot einde. Er komen geen machines aan te pas. Dat maakt natuurlijk dat het maakproces arbeidsintensiever is, maar het resultaat is tegelijk veel authentieker. Je betaalt misschien meer voor het product, maar dat gaat wel generaties lang mee. Ik werk ook steeds met lokale houtsoorten, het liefst van al met eik dat ik bestel in de Ardennen, en met natuurlijke materialen voor de afwerking.”

Voor zijn handgereedschappen moet Herman dikwijls in het buitenland op zoektocht. “In de VS en in de Canada bijvoorbeeld is manuele houtbewerking aan een serieuze opmars bezig, omdat ze zich daar meer willen afzetten tegen massaproductie, die ten koste van mensen en milieu gaat. In ons land is dat nog niet zo, wat maakt dat je hier weinig goede handgereedschappen vindt. Hopelijk komt daar toch ook bij ons verandering in.”

Makerspace

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om de ambacht aan te leren, start Herman met een nieuw initiatief: de makerspace. “Heel wat mensen in het Leuvense zijn klein behuisd of wonen in appartementen, waar je geen ruimte hebt om een werkbank op te zetten. Wij hebben aan de Vaartkom wel ruimte, dus gaan we daar verschillende werkbanken plaatsen, voorzien van het nodige materiaal, zodat wie wil, hier kan komen werken aan zijn of haar eigen project.”

Alle info vind je op www.belgianwoodworker.com. Op de Dag van de Ambachten op zondag 17 november kan je in het atelier aan de Vaartkom 17 ook terecht tussen 10 en 18 uur voor een kennismaking.