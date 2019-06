Alle scholen in Glabbeek worden MOS-scholen vdt

11 juni 2019

13u44 2 Glabbeek In 2017 werd de gemeenteschool in Glabbeek op initiatief van burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) een MOS-school. Een MOS-school staat voor milieuzorg op school en het reduceren van de CO2 met de hele schoolgemeenschap door duurzamer te denken en te handelen. Onlangs lanceerde het gemeentebestuur een oproep naar de andere scholen in Glabbeek, de vrije basisscholen van Bunsbeek en Kapellen, om ook een MOS-school te worden.

Beide scholen reageerden intussen positief op die oproep. “De gemeente gaat nu haar expertise ter beschikking stellen voor het indienen van de subsidiedossiers voor beide scholen en zal deze ook ondersteunen bij het realiseren van natuurprojecten zoals bijvoorbeeld de bouw van de kippenren, moestuinbakken en nestkastjes”, zegt gemeenteraadslid Ronny Vergeylen (Dorpspartij). “In de gemeenteschool haalden we voor ruim 5.000 euro aan provinciale subsidies naar Glabbeek. De scholen in Bunsbeek en Kapellen krijgen op hun beurt samen 10.000 euro subsidies.”

Duurzame projecten

Ook al werkten beide vrije scholen ook al geruime tijd rond milieu, toch kan je pas echt een MOS-school worden door voldoende investeringen te doen. “Als kleine gemeente blijven we maximaal inzetten op het aantrekken van subsidies van de hogere overheden, waardoor we er steeds in slagen heel wat nieuwe duurzame projecten te realiseren. Je hebt nu eenmaal veel partijen en gemeenten die praten over het klimaat, maar je hebt ook gemeentebesturen zoals wij in Glabbeek die effectief werk maken van een beter klimaat en onze jeugd al vanaf jonge leeftijd bewust maken van het belang van ons klimaat”, besluit gemeenteraadslid Vergeylen.