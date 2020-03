Alle inwoners Glabbeek krijgen extra gemeentelijke nieuwsbrief via huis-aan-huis bedeling Vanessa Dekeyzer

17 maart 2020

17u26 2 Glabbeek Vandaag en morgen valt er bij alle inwoners van Glabbeek een nieuwsbrief in de brievenbus met daarin nuttige informatie en een update van de actuele coronamaatregelen.

“Omdat niet elke inwoner alles online kan volgen, bezorgen we deze extra nieuwsbrief huis aan huis bij alle inwoners”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “De drukpersen op het gemeentehuis draaien momenteel op volle toeren zodat we tegen deze avond de bedeling met vrijwilligers kunnen opstarten.”

Uiterlijk morgennamiddag moeten alle inwoners deze extra nieuwsbrief ontvangen met informatie over de werking van OCMW- en gemeentediensten, extra dienstverlening voor kwetsbare inwoners, medische informatie, nuttige telefoonnummers en algemene richtlijnen. “Met dit initiatief zorgen we dat we alle inwoners kunnen bereiken met deze noodzakelijke informatie”, besluit de burgemeester.