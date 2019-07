Actiecomité Roemenië zet werk in Buneşti gedreven verder. Vanessa Dekeyzer

09 juli 2019

13u54 0 Glabbeek Morgen vertrekken de mensen van het Actiecomité Roemenië Glabbeek naar Buneşti om met de medewerkers van de thuiszorgorganisatie en met het gemeentebestuur afspraken te maken over de toekomst van de zieken- en ouderenzorg in de gemeente. “Dit moet langzaam maar zeker een vaste waarde worden in Buneşti”, klinkt het.

Thuiszorg is in Vlaanderen al tientallen jaren de normaalste zaak van de wereld. Ouderen, langdurig zieken en mensen die het ziekenhuis verlaten, kunnen kiezen uit een waaier aan goed georganiseerde medische en sociale thuiszorgdiensten, zowel in de stad als op het platteland. “In Roemenië is dit helemaal niet het geval”, zegt Piet Henckens, voorzitter van Actiecomité Roemenië Glabbeek.

“In de grote steden zijn er een aantal kleinere bedrijven die hun weg zoeken in onduidelijke en manke regelgeving waar regelmatig de gekste zaken aan veranderen. Op het platteland is er een schril contrast tussen de provincies waar de meerderheid van de inwoners etnische Hongaren zijn, en de rest van het land. De provinciebesturen en gemeentebesturen in de’Hongaarse’ provincies ondersteunen de door Caritas georganiseerde thuiszorg financieel waardoor deze er goed uitgebouwd is. In de andere provincies is het meestal huilen met de pet op en moeten mensen langer in het ziekenhuis blijven of moeten ze zonder verzorging thuis hun plan trekken.”

Op dit ogenblik krijgen ongeveer 50 inwoners uit de gemeente, waar 2.500 inwoners zijn, regelmatig bezoek van iemand van het thuiszorgteam. Dat is 20 procent van de bevolking.” Piet Henckens

Om aan deze situatie te verhelpen, startten verschillende lokale groepen van Actiedorpen Roemenië Vlaanderen, de koepel van Roemeniëwerkingen in Vlaanderen, een thuiszorgproject op in hun partnerdorp op het Roemeense platteland. Glabbeek is een van deze Vlaamse comités. In 2017 werden de eerste stappen gezet om te komen tot een lokale thuiszorgorganisatie. Er werd gezocht naar een coördinator, verplegenden en verzorgden en de jonge, lokale dokter werd bereid gevonden om mee te werken. Actiecomité Roemenië Glabbeek kocht ook een tweedehandswagen, want er ligt telkens ongeveer acht kilometer tussen de vijf verschillende deelgemeentes van Buneşti.

“In de loop van vorig jaar werd de organisatie uitgerold in die deelgemeentes”, zegt Piet. “Er werd ook onderhandeld met het gemeentebestuur over cofinanciering. Voor dit jaar kan de thuiszorg rekenen op een financiële tussenkomst door de gemeente van om en bij de 800 euro per maand. Er werd ook een systeem van lidgeld opgestart en de mensen die gebruik maken van de thuiszorgdienst, betalen een kleine vergoeding. Op dit ogenblik krijgen ongeveer 50 inwoners uit de gemeente, waar 2.500 inwoners zijn, regelmatig bezoek van iemand van het thuiszorgteam. Dat is 20 procent van de bevolking.”