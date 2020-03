Actie van de week in frituur : gratis rol WC-papier, ook voor niet klanten Kristien Bollen

18 maart 2020

14u51 0 Glabbeek Olivier Bömer van Ftituur “Olly’s buikje vol” is niet verlegen voor een actie. De frituuruitbater heeft er wel iedere week eentje lopen. Van gratis drank, stoofvleessaus of gerechten aan verminderde prijs. Deze week is die wel opvallend: gratis één WC-rol, ook voor wie niks bestelt. Hamsteren deed hij niet want hij trok naar een groothandel in Nederland om zijn voorraad in te slaan.

Olivier, of beter Olly (59)runt nu al meer dan drie jaar zijn frituur in Glabbeek. Zijn zaak is gekend voor de wekelijkse acties en grote porties. Het onwaarschijnlijke en zelfs onbeschofte hamster-gedrag bracht de man op een idee. “Nu hier in de winkels nauwelijks nog wc-papier te vinden is, buiten de nachtwinkels die ze dan nog eens aan woekerprijzen durven te verkopen, hoop ik de mensen op deze manier te kunnen helpen” zegt Olly. “Helaas is hier nergens nog zo een voorraad en trok met mijn bestelwagen naar een horeca-groothandel in Nederland. Daar waren er gelukkig wel en was er bovendien nog een meevaller. Er liep namelijk een actie van één kopen plus één gratis.”

1.152 rollen

Met maar liefst 36 verpakkingen van 32 stuks, ofwel 1.152 rollen wc-papier verliet de man de winkel. “Ik keek wel wat enkele rare blikken, maar ook daar kon men het wel begrijpen. Uiteindelijk heb ik zo een voorraad kunnen inslaan voor een kleine driehonderd euro dankzij de actie die er liep.”

Voor iedereen

Met deze “actie” is het niet de bedoeling om meer klanten te lokken. “Net nu we in tijden zijn dat we zoveel mogelijk moeten binnen blijven, is het zeker niet de bedoeling dat er (veel) klanten in de frituur komen te staan. Liefst van al vraag ik om te bestellen, zodat ze enkel moeten afhalen. Langskomen kan ook maar moeten de klanten na de bestelling weer naar buiten tot als hun bestelling klaar is. Zo vermijden we te veel volk in de zaak. Thuisleveren doen we ook gratis, dit dankzij de hulp de CV de Gildegarde die kosteloos de leveringen doen. Die carnavalsvereniging kan ik nier hard genoeg danken voor hun vrijwillige inzet. Dus nogmaals, het is niet om klanten te lokken. Bovendien moet je helemaal niets kopen hier. Werkelijk iedereen die nood heeft aan wc-papier kan het hier gratis-en-voor-niks komen afhalen. Elkaar helpen en #samentegecorona is de boodschap!”