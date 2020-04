Exclusief voor abonnees Acteur Roel Vanderstukken (43) en zijn papa Wannes (63) delen de liefde voor hun gemeente Glabbeek: “En we hebben nog veel meer gemeen blijkbaar!” Vanessa Dekeyzer

04 april 2020

09u00 0 Glabbeek Acteur Roel Vanderstukken (43), Benny uit de populaire VTM-serie Familie, is een geboren en getogen Glabbekenaar, net als zijn papa Wannes (63), budget en operations manager bij SBS Belgium (VIER, VIJF en ZES). In vogelvlucht wonen ze amper 500 meter van elkaar. “Onze deuren staan altijd voor elkaar open en er gaan nooit dagen voorbij zonder dat we elkaar zien.”

Tot voor kort dan toch, want door corona zijn ook Roel en Wannes aan hun huis gekluisterd. “We houden ons strikt aan de voorschriften”, zegt Roel. “Mijn vrouw gaat maximaal twee keer per week naar de supermarkt, ook voor mijn ouders en grootouders. Behalve voor de dagelijkse wandeling ben ik nog niet van ons huis geweken. We hebben gelukkig een grote tuin. Dat we na de eerste twee weken nog gezond zijn, is enigszins geruststellend.”

Gelukkig konden we Roel en zijn papa nog net voor de crisis samenbrengen bij Roel thuis voor een interview. Ver hoefde Wannes daar niet voor te wandelen.

