Acht seizoensarbeiders bleken besmet en zaten afgelopen weken in quarantaine DDH

14 september 2020

15u45 0 Glabbeek Van de ruim 200 buitenlandse seizoenarbeiders die medium augustus toekwamen op fruitplantages in Glabbeek waren er 8 besmet met het covid-19 virus. De testen werden georganiseerd door Van de ruim 200 buitenlandse seizoenarbeiders die medium augustus toekwamen op fruitplantages in Glabbeek waren er 8 besmet met het covid-19 virus. De testen werden georganiseerd door de gemeente , in samenwerking met het ziekenhuis en de huisartsenwachtpost Tienen.

Seizoensarbeiders, die uit een zogenaamde rode of oranje zone kwamen, moesten verplicht getest worden vooraleer ze aan het werk konden. In Glabbeek nam de gemeente die taak op zich, in plaats van het over te laten aan de fruitbedrijven. Ruim 120 mensen werden getest. “Acht van hen bleken besmet maar vertoonden geen ziektesymptomen. Ze waren allemaal tussen 20 en 30 jaar oud. Slechts één van hen verbleef ook op een fruitbedrijf in Glabbeek en die werd dan ook 14 dagen in quarantaine geplaatst in een gehuurde container van de Boerenbond. De anderen werkten wel op een fruitplantage in onze gemeente en ook zij werden in quarantaine geplaatst in de gemeente waar ze verbleven. Alleen diegene die ook op ons grondgebied verbleef werd opgenomen in onze besmettingscijfers”, vertelt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Quarantaine intussen voorbij

Intussen mochten de acht uit hun isolement aangezien de voorziene periode voorbij is. “Door zelf deze testen te organiseren op alle fruitbedrijven hadden we als gemeente zicht op wie er toekwam in onze gemeente en konden we de verspreiding van het virus voorkomen. Ik ben blij dat we dit als gemeente daadkrachtig hebben aangepakt in het belang van de volksgezondheid”.