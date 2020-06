6.800 euro gemeentelijke subsidies voor senioren- en welzijnsverenigingen in Glabbeek. DDH

13u29 0 Glabbeek Senioren- en welzijnsverenigingen krijgen dit jaar in Glabbeek 6.800 euro gemeentelijke subsidies. Door de coronacrisis viel sinds maart de werking van deze verenigingen grotendeels stil en dreigden zij het in 2020 met heel wat minder subsidies te moeten doen.

De gemeente besliste om de verenigingen dezelfde subsidie toe te kennen als die van 2019, goed voor 2.800 euro. “Er is bovendien een extra gemeentelijk budget voorzien van 2.800 euro voor projectsubsidies vanuit de gemeentelijke senioren- en welzijnsraad met als doel vereenzaming van onze senioren actief te bestrijden en hen maximaal aan ons dorpsleven te laten deelnemen. Deze projectsubsidie bedraagt 350 euro per jaar en per vereniging, voor elke activiteit die gratis en vrij toegankelijk is en dat voor alle zorgbehoevenden en senioren in ons dorp”, zegt voorzitter van de gemeentelijke senioren- en welzijnsraad Lieve Degeest.

In het gemeentelijk relanceplan is ook een eenmalige ondersteuning voorzien van 1.200 euro voor de 5 ziekenzorgkernen in alle deelgemeenten en de 3 seniorenverenigingen. Het totale bedrag van gemeentelijke senioren- en welzijnssubsidies in 2020 komt hiermee op 6.800 euro. “Deze extra inkomsten zijn voor de meeste senioren- en welzijnsverenigingen zeker welkom. En doordat een deel van de extra ondersteuning via middenstandscheques gebeurt, dragen we vanuit de gemeentelijke senioren- en welzijnsraad ook bij aan de actie #koop3380 waarmee we lokaal kopen stimuleren, wat onze lokale middenstand dan weer ten goede komt”, vult schepen van senioren en welzijn Hilde Holsbeeks ( Dorpspartij) nog aan.