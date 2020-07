4 miljoen euro extra investeren de komende jaren dankzij meer subsidies: “Te veel gemeenten en steden onderschatten het belang ervan” DDH

12 juli 2020

17u24 9 Glabbeek Glabbeek verhoogt haar investeringsbeleid voor de periode 2020-2025 van 6 miljoen euro naar 10 miljoen euro. De meerjarenbegroting werd aangepast door de Dorpspartij, die in Glabbeek alleen bestuurt, en werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 9 juli. De gemeente kan dat doen omdat ze ruim 4 miljoen euro extra subsidies kon binnenhalen. “De subsidies komen van Europa, de federale en Vlaamse overheid en de provincie. Ik pak alles wat ik kan waar mijn dorp beter van wordt, maar je moet dat echt gaan zoeken. De meeste gemeenten en steden doen dat niet, omdat ze geen financieel berekend plan maakten voor de verkiezingen, maar pas erna gaan denken wat ze gaan doen, dan kom je meestal te laat voor heel wat subsidies”, zegt burgemeester Peter Reekmans.

De gemeente krijgt 6 miljoen euro subsidies, in plaats van de eerder voorziene 2 miljoen, waardoor ze zich meer investeringen kan veroorloven. Aan de oorspronkelijk geplande eigen inbreng (goed voor 4 miljoen euro) verandert er niets. Glabbeek zet met het geld de komende jaren fors in op allerlei openbare werken. “Die zullen goed zijn voor 7 miljoen euro openbare werken, waarvan 3,8 miljoen euro besteed wordt aan verkeersveiligheid en waarmee we voet- en fietspaden zullen aanleggen en cameraschilden in al onze schoolomgevingen zullen realiseren. Voor de verbouwing van het gemeentehuis is een budget van 1,7 miljoen euro voorzien, voor de vernieuwing van de buitenomgeving aan het gemeentehuis 600.000 euro en voor het nieuw speelbos, nieuwe speeltuinen en een sportveld in kunstgras trekken we 347.024 euro uit.”

Sterk inzetten op subsidies

De gemeente investeert ook net geen half miljoen in nieuw materiaal voor de dienst openbare werken en voor de creatie van buurthoekjes is er 10.000 euro. “Subsidies zijn echt wel belangrijk en daar hechten wij veel belang aan. In de vorige legislatuur ondersteunden ze ons met 6,9 miljoen euro en dankzij de extra 4 miljoen, die we er nu bovenop krijgen, kunnen we 40% meer investeren maar tegelijk is de gemeente financieel gezond. De schuld per inwoner blijft de komende jaren rond 770 euro schommelen, terwijl het Vlaamse gemiddelde 1.371 euro bedraagt”, gaat de burgemeester, die er ook prat op gaat dat de spaarpot de komende jaren evenmin zal slinken, verder. “In 2019 zijn we gestart met 2 miljoen euro in kas en in 2025 zullen we afsluiten met 2,3 miljoen. Bovendien gaan we geen enkel jaar in de rode cijfers en sinds 2013 laten wij geen enkele gemeentebelasting stijgen voor de inwoners.”

Volgens Reekmans heeft de bestuurs- en slagkracht van een gemeente niets te maken met grootte, maar alles met een juiste visie, inzet, daadkracht en dossierkennis. Het feit dat hij enkele jaren Vlaams Parlementslid was, werpt nu zijn vruchten af, zo zegt hij. “Wij besturen de gemeente zoals een bedrijf: we geven niet meer uit dan we binnen krijgen en we voorzien financiële buffers voor de toekomst. Het binnenhalen van subsidies vergt werkkracht, dossierkennis en opvolging, maar het is lonend, zeker voor kleinere gemeenten. Het probleem van heel wat volksvertegenwoordigers vandaag is dat ze veel te weinig bezig zijn om financiële middelen naar hun gemeente of streek te halen, ik was daar wel veel mee bezig toen ik in het parlement zetelde. Binnenkort vernieuwen we bijvoorbeeld met het OCMW een noodwoning op de verdieping van het oud-gemeentehuis van Attenrode-Wever. Daarvoor doen we ook weer beroep op een nieuwe Vlaamse subsidie die het project voor 50% financiert, concreet wil dat zeggen zo’n 150.000 euro. Ter vergelijking in buurgemeente Tienen, een centrumstad nota bene, moet men deze legislatuur voor ruim 65 miljoen euro lenen voor investeringen, want ze kregen amper 1,1 miljoen euro subsidies.”