300.000 euro om Glabbeek kindvriendelijker te maken DDH

06 juli 2020

15u35 0 Glabbeek Glabbeek investeert om de gemeente kindvriendelijker te maken. De speeltuin werd recent heraangelegd en ook de komende periode investeert men in het inrichten van nieuwe speelgelegenheden, een speelbos en meer.

De speeltuin Hangaar 44 werd recent grondig verfraaid, het speelplein aan de buitenschoolse kinderopvang kreeg een overdekte speelzone en er werd een nieuw grasveld aangelegd aan het gemeentelijk skatepark. “Ook de komende periode investeren we in nieuwe infrastructuur voor de kinderen en de jeugd in de gemeente. In deelgemeente Zuurbemde komt er een speelbos, het gemeentelijk skatepark langs de Steenbergestraat wordt uitgebreid en in deelgemeenten Kapellen, Wever en Zuurbemde komen er nieuwe speeltuinen zodat iedere deelgemeente er eentje heeft. Bij de herinrichting van de buitenomgeving achter het gemeentehuis en JH De Bunker komt er een ruim speelveld in kunstgras”, vertelt schepen van jeugd Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). De gemeente betrekt telkens de jeugdraad en de kindergemeenteraad bij het opstellen en uitwerken van nieuwe plannen voor de jongeren. “Concreet wordt er de komende vijf jaar 300.000 euro geïnvesteerd in een kindvriendelijk dorp”, gaat de schepen verder.

Eerder investeerde Glabbeek ook al in een sportkooi op het domein van de gemeenteschool, een nieuwe speeltuin voor de buitenschoolse kinderopvang en een nieuw skatepark dat zal worden uitgebreid.