3 zalen voor de prijs van 1 bij Hangaar 44: “We willen niet dat mensen te dicht bij elkaar moeten staan” Vanessa Dekeyzer

12 maart 2020

11u55 0 Glabbeek Glabbeek stelt haar feestzaal Hangaar 44 enkel nog volledig ter beschikking aan organisatoren, ook al is die ruimte niet gereserveerd. “Er staan niet meteen evenementen met meer dan duizend deelnemers gepland in onze feestzaal, maar ook bij minder volk mogen we geen risico’s nemen”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Gelet op het politiebesluit van de gouverneur zijn indoor evenementen voor meer dan duizend deelnemers verboden. Voor indoor evenementen met minder deelnemers is er geen verbod en dienen de organisatoren, in de mate van het mogelijke, het ‘social distancing’ beleid om te zetten in concrete maatregelen.

“Voor evenementen in de gemeentelijke evenementenhal Hangaar 44 krijgen organisatoren die één of twee zaaldelen huurden, toch de drie zaaldelen ter beschikking. Dit doen we om te vermijden dat de deelnemers op elkaar gedrumd zouden zitten of staan”, aldus Peter Reekmans. “De risicogroepen wordt afgeraden om aan evenementen deel te nemen.”