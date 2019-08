22 gebruikers en vijf dealers betrapt op Strandfuif Glabbeek: “We zijn geen boerendorp waar je à volonté drugs kan nemen”

GEERT MERTENS

04 augustus 2019

12u54 10 Glabbeek Tijdens een grootscheepse drugsactie op de Strandfuif in Glabbeek werden vrijdag twee en zaterdag drie dealers op heterdaad betrapt. Ook liepen 22 druggebruikers tegen de lamp. Onder meer een grote hoeveelheid ketamine werd in beslag genomen. In totaal werd er voor 3.600 euro aan boetes uitgeschreven wegens drugsbezit. “In de toekomst blijven we op dergelijke antidrugsacties inzetten”, waarschuwt burgemeester Peter Reekmans.

Het was de allereerste keer dat er zo’n enorme actie op het getouw werd gezet in Glabbeek. De lokale politiezone Hageland werkte hiervoor samen met de federale collega’s. In totaal werden er 16 agenten en twee drugshonden ingezet. “Het was een zogenaamde onzichtbare actie waarbij de politie niet zichtbaar aanwezig is op het festivalterrein”, aldus commissaris Kurt Marcoen die bevoegd is voor de operaties. “De organisatie stelde, uit het zicht, een stuk van het terrein ter beschikking waar we ons konden installeren.”

“Heel wat bezoekers hebben er ongetwijfeld niets van gemerkt”, voegt burgemeester Peter Reekmans eraan toe. Van de 1.200 bezoekers werd een vierde er vooraf bij de toegang uitgepikt en achter de schermen in een line-up geplaatst. “Daar werden ze met drugshonden gecontroleerd”, gaat hij verder.

“We deden bewust geen actie op de invalswegen omdat we dan ook geconfronteerd worden met alcohol. We wilden ons louter op drugs richten. Eén dealer werd gepakt met een grote hoeveelheid pillen op zak. Ook de erg gevaarlijke drug ketamine, waardoor er een dode viel op Tomorrowland, werd aangetroffen. In totaal was een derde van de in beslag genomen drugs ketamine. Wetenschappers waarschuwen dat elke milligram te veel van deze drugs snel fataal kan zijn.”

Onmiddellijke inning

Er werd ook nauw samengewerkt met het Rode Kruis. “Zij hebben immers een goed opgeleid EHBO-team dat getraind is in het herkennen en behandelen van incidenten rondom drugs”, licht hij toe. “Op die manier hebben we heel wat gebruikers kunnen vatten. Ze kregen boetes met onmiddellijke inning opgelegd. Deze varieerden van 75 tot 300 euro, al naargelang het aantal gram of de hoeveelheid drugs dat ze in hun bezit hadden.” Onmiddellijke inning mag je daarbij letterlijk nemen. De politie had Bancontact bij om de sommen in ontvangst te nemen.

Hangaar 44

Met de actie wil Glabbeek aantonen dat dealers niet ongestraft hun gang kunnen gaan op evenementen in de gemeente. “Binnen enkele weken opent de nieuwe evenementenhal Hangaar 44 de deuren in Glabbeek”, zegt hij. “Deze is uniek voor de ruime regio en biedt plaats voor maar liefst 2.500 feestvierders. Ook heel wat commerciële verenigingen hebben al aanvragen ingediend. We willen vermijden dat dealers denken: in Glabbeek kunnen we onze smeerlapperij makkelijk aan de man brengen. Het klopt dat onze landelijke gemeente geen agenten genoeg heeft om een grote antidrugsactie op poten te zetten. Daarom doen we een beroep op de federale politie. We zijn geen boerendorp waar je à volonté drugs kan pakken.”

Agenten van de zone Hageland vertoefden de voorbije weken ook op Tomorrowland. “Daar leerden ze op het festivalterrein meer over de antidrugsacties”, aldus Reekmans.

De actie kreeg een vervolg op zaterdag. Toen werden nog eens drie drugsdealers opgepakt door de politie.

In de toekomst gaat de gemeente hier blijven op inzetten. “We willen onze lokale jeugd dichtbij huis kunnen laten feesten maar tegelijk willen we hun ouders ook de garantie geven dat de veiligheid enorm belangrijk is. Drugs blijft meer dan ooit gevaarlijk voor de gezondheid van onze jeugd, daarom zijn kordate acties enorm belangrijk. Als burgemeester wil ik vermijden dat criminele dealers onze jongeren hun leven in gevaar brengen met hun smeerlapperij!”

De Strandfuif is het grootste evenement van Glabbeek. Verspreid over twee dagen zakken er 5.000 bezoekers uit de ruime regio naar het evenement. Er zijn ook metaaldetectoren voor de toegang en ook een bewakingsfirma krijgt, via een politieverordening, toelating om bezoekers te fouilleren. Er zijn ook Pitagone’s geplaatst: anti-rambarrières om bezoekers te beschermen tegen inrijdende voertuigen.