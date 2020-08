120 jaar oud burgemeestersuniform krijgt permanent plaatsje in gemeentehuis Kristien Bollen

17 augustus 2020

19u50 0 Glabbeek Na lang zoeken vond burgemeester Peter Reekmans een authentiek, 19de-eeuws burgemeestersuniform. Het ruim 120 jaar oud kledingstuk verhuisde voor 500 euro naar een vitrinekast op het gemeentehuis van Glabbeek, waar het permanent wordt tentoongesteld.

“Het insigne van Koning Leopold II op de vergulde knopen van dit uniform toont aan dat dit een authentiek ambtskostuum van een burgemeester is tijdens de bewindsperiode van Leopold II tussen 1865 en 1909", zegt huidig burgemeester Reekmans. “Het ambtskostuum van een burgemeester bestond vanaf de 19de eeuw uit een zwarte of donkerblauwe rokjas met vergulde knopen en geborduurde eiken- en lauwertakken op de kraag en mouwen. Dit werd gedragen samen met de burgemeesterssjerp in de Belgische driekleur, een degen en een steek met pluimen. Het uniform dat we kochten is nog in perfecte staat, maar was enorm moeilijk te vinden, want ze zijn erg zeldzaam. Je mag niet vergeten dat het om een kledingstuk gaat dat meer dan 120 jaar oud is.”

Champetteruniform

“Intussen vonden we een champetteruniform uit het begin van de 20ste eeuw dat we binnenkort ook in een vitrinekast aan het kantoor van onze wijkpolitie op het gemeentehuis zullen tentoonstellen. Door deze authentieke uniformen permanent te exposeren op het gemeentehuis kunnen alle inwoners mee genieten van deze mooie museumstukken. Intussen konden we ook al heel wat oude foto’s van verschillende burgemeesters van onze deelgemeenten zoals Glabbeek-Zuurbemde, Bunsbeek, Kapellen en Attenrode-Wever tussen 1800 en vandaag vinden. Die gaan we allemaal inkaderen en ze krijgen een permanente plaats aan de muren van het gemeentehuis.”