1000 km tegen Kanker in de regio Christian Hennuy

01 juni 2019

De 1000 kilometer tegen Kanker was toe aan de 10de editie. Zaterdag was Diest de middagstad en dus konden de deelnemende teams in eigen regio rijden. De deelnemers reden in een lus van Mechelen naar Diest en zo terug. Zowel in voor- als namiddag stoomden de pelotons door het Hageland. Ook onderweg werden supportersdorpjes ingericht zoals in Glabbeek.

In Diest was een heus rennersdorp uitgebouwd, waar zowel toekomende als vertrekkende fietsers werden onthaald. Voor het publiek werd een evenementendorp ingericht op de terreinen van de para’s in Schaffen met optredens van o.a. Guy Swinnen Band. Er was ook heel wat animatie. En teams uit het Hageland waren er heel wat: Xaveer uit Bekkevort, Thiunas Tienen, Rotary Diest, Live a life Linda uit Tienen, Kortenaken fietst tegen kanker, Jorn4Ever uit Meldert, Imke Walshoutem, Herman Geetbets, GR team Geetbets, Glabbeek fietst tegen Kanker en Alpaïde Moving uit Hoegaarden.

“Toch denken we dat in onze regio de 1000 kilometer fietsen nog niet in is. Het kan nog beter. Daarom hebben we in Glabbeek ter hoogte van het gemeentehuis een wielerdorp georganiseerd om er meer mensen bij te betrekken. We hebben een springkasteel, eet- en drankstandjes, spelletjes en live verslaggeving door Radio 2. We maakten ook een Wall of Talk waar eenieder een boodschap kon achterlaten”, aldus Gerrit Willems en Hilde Holsbeeks drijvende krachten achter de organisatie in Glabbeek. Zo zagen de supporters 9 teams voorbijflitsen in de Grotestraat.

