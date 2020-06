Exclusief voor abonnees 10.000 euro voor horeca- en middenstandsactie #koop3380 Kristien Bollen

05 juni 2020

09u58 0 Glabbeek Op initiatief van schepen van middenstand Tom Struys (Dorpspartij) en voorzitter van de gemeentelijke middenstandsraad Joel Laermans lanceert de gemeentelijke middenstandsraad van Glabbeek tussen 1 juli en 31 augustus 2020 de horeca- en middenstandsactie #koop3380. De gemeente voorziet hiervoor 10.000 euro om de lokale handel én de inwoners te steunen

“Alle horeca- en handelszaken in Glabbeek kunnen kosteloos en vrijblijvend aan deze gemeentelijke middenstandsactie deelnemen. Als gemeentebestuur hebben we in ons gemeentelijk relanceplan binnen de mogelijkheden van de gemeentebegroting een budget van 10.000 euro voorzien om onze lokale horeca- en handelszaken te ondersteunen tijdens de coronacrisis” zegt schepen Tom Struys .

