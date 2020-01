“Wij hebben ook een dading met Van Damme en die kost ons nul euro!” Vanessa Dekeyzer

24 januari 2020

14u00 9 Glabbeek Ook Glabbeek kwam onlangs in aanvaring met voetwegenactivist Marc Van Damme. Het kwam zelfs tot een rechtszaak over het al dan niet heropenen van voetweg 43, die door een fruitbedrijf in Attenrode-Wever loopt. Glabbeek trok uiteindelijk aan het langste einde en deed Van Damme 4.628,12 euro aan gerechtskosten ophoesten.

“Wij hebben deze man geen cent moeten betalen, omdat we doordacht te werk zijn gegaan”, reageert Reekmans. “Zijn techniek bestaat erin verdwenen trage wegen op te sporen en dan de eigenaars waar deze weg door hun grond, woning of bedrijf loopt, samen met de gemeente te dagvaarden. In zijn dagvaarding vraagt hij de onmiddellijke heropening van de verdwenen trage wegen op straffe van een dwangsom per dag, dat deze weg niet hersteld is in de oorspronkelijke staat, vaak meer dan 100 jaar geleden. Hij heeft namelijk geen trage wegenplan of visie, maar hij kiest er enkel de wegjes uit waar een woning of bedrijf op staat of eentje dat door een bouwgrond loopt. Hij heeft namelijk nog nooit een gemeente gedagvaard voor trage wegen die bijvoorbeeld een meerwaarde op vlak van recreatie of verkeersveiligheid zouden betekenen en die doorheen velden lopen. Zijn systeem is dagvaarden, goed wetende dat deze wegjes niet dadelijk heropend kunnen worden en hij weet ook heel goed dat hij wettelijk gelijk krijgt, omdat er een hiaat in de wetgeving is.”

Peter Reekmans kwam in 2013 voor het eerst in aanraking met Van Damme. “Na een bedrijfsbrand in onze gemeente, bij Nico Ladang, die helaas daarbij om het leven kwam, werd deze bouwgrond opnieuw te koop aangeboden. Plots kwam Van Damme met het nieuws dat hier een trage weg doorloopt en dat deze geherwaardeerd moest worden. Dat is toch te gek voor woorden! Op dat moment hebben we met de gemeente alle trage wegen waarop in het verleden gebouw werd, in kaart gebracht en hiervoor de procedure tot afschaffing opgestart en bekomen. En zo kon Van Damme de gemeente Glabbeek niet meer onder druk zetten. We zijn nadien wel met hem aan tafel gaan zitten om een dading af te sluiten om nuttige trage wegen te heropenen op een redelijke tijdspanne van vijftien jaar. Deze dading kostte de gemeente Glabbeek nul euro.”

Na die dading trok Van Damme toch nog naar de rechtbank tegen de afschaffing van een trage weg die door een woning en fruitbedrijf loopt in deelgemeente Attenrode-Wever, maar Glabbeek liet de voetwegenactivist voor het eerst botvangen bij de rechtbank. “Meer zelfs, Glabbeek slaagde er als eerste gemeente in om deze voetwegenactivist te laten veroordelen tot een gepeperde rekening van bijna 5.000 euro aan gerechtskosten. Hij ging hiertegen in beroep, goed wetende dat hij dit beroep zal verliezen, maar hij moest wel, want de veroordeling door Glabbeek kon zijn procedures met Aarschot wel eens doorkruisen en ondermijnen.”