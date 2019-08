“Je reinste hypocrisie!”: Activist die al jaren strijdt voor heropening voetwegen, heeft zelf zwembad aangelegd op... voetweg Kristien Bollen

15u09 0 Glabbeek Lowie Steenwegen (Samen Groen), die zich al jaren inzet om voetwegen die door woningen en bedrijven lopen te heropenen, blijkt nu zelf zo’n trage weg naast zijn huis afgesloten te hebben. “Grof, cynisch en hypocriet”, reageert burgemeester Peter Reekmans. En mogelijk krijgt het verhaal ook een staartje, want enkele inwoners hebben nu officieel gevraagd om de bewuste voetweg te heropenen.

Aan afgesloten voetwegen ook in Glabbeek geen gebrek. In deze gaat het om ‘nummer 79' in Zuurbemde. Dat pad werd enkele jaren geleden blijkbaar afgesloten door de eigenaar van de aanpalende woning in de Bergstraat, die vervolgens ook op het wegtracé aan het verbouwen ging.

Dat is wel vaker gebeurt, maar hier is het vooral opvallend wie achter de sluiting van het pad zit. Het gaat om Lowie Steenwegen, die zelf al jaren strijdt om voetwegen te heropenen. “Een verbeten strijd om pestwegen die door woningen en bedrijven lopen, te laten heropenen”, noemt burgemeester Peter Reekmans het. “Maar nu blijkt dat hij zelf bij de verbouwing van zijn woning het tracé van voetweg 79 ingenomen heeft. Hij heeft er onder meer een zwembad op aangelegd... Dat is ronduit grof, cynisch en enorm hypocriet.”

Opvallend genoeg procedeert Steenwegen momenteel samen met voetwegenactivist Marc Van Damme tegen een inwoner van deelgemeente Attenrode, omdat die laatste een woning en fruitbedrijf heeft staan op het tracé van een andere voetweg — eentje die al honderd jaar verdwenen was. “Ze vragen via het gerecht de nietigverklaring van de bouwvergunning van de woning én het fruitbedrijf, dat uit het jaar 2000 dateert”, stipt Reekmans aan. “De rechter in eerste aanleg noemde hun eisen onlangs nog ronduit ontoelaatbaar. Ze kregen dan ook over de hele lijn ongelijk en kregen een gepeperde rekening van bijna 5.000 euro aan gerechtskosten.”

Boven de wet

Toch lieten Steenwegen en Van Damme het daar niet bij: zij gingen in beroep tegen de uitspraak in eerste aanleg. “Ze blijven dus andere inwoners dagvaarden om een trage weg weer open te krijgen, maar tegelijk vinden ze dat zij zelf boven de wet staan”, aldus Reekmans. “Je reinste hypocrisie. Als Samen Groen (oppositie in Glabbeek, red.) nog enige geloofwaardigheid wil behouden, dan is het hoog tijd dat figuren als deze uit de partij gezet worden.”

Intussen zegt Lowie Steenwegen niet op de hoogte te zijn van het bestaan van voetweg 79. “Als die er al is, dan grenst die niet aan en opengestelde trage weg”, reageert hij. “Volgens mij staat die niet in de atlas van de prioritair open te stellen trage wegen. Maar als die weg begaanbaar is, dan ben ik bereid om die open te stellen.”

Maar dat Steenwegen niet op de hoogte was van het bestaan van voetweg 79, noemt Reekmans “onzin”. “Lowie Steenwegen zat jaren geleden zelf in de werkgroep om prioritaire wegen open te stellen, en daar lag ook voetweg 79 op tafel. Hij had die dus al moeten heropenen.”