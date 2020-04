“Ik doe niet mee aan dat coronagezever”: burgemeester krijgt wat te horen tijdens politiecontroles in Glabbeek DDH/VDT

13 april 2020

14u16 2 Glabbeek In Glabbeek werden tijdens het paasweekend meerdere bestuurders beboet die geen essentiële verplaatsing deden. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) had de controles opgevoerd en ging ter plaatse kijken bij één van de mobiele controleposten. De burgemeester ijvert voor een nationale aanpak zodat er overal dergelijke controles worden uitgevoerd.

Burgemeester Reekmans voerde de controles op toen bleek dat de Steenweg (N29) zaterdag en zondagvoormiddag wel heel druk bereden werd: “Ik ben zelf met de fiets gaan kijken en het verkeer was er drukker dan op de spitsuren voor de crisis”.

Volgens hem houdt 90% van de bevolking zich aan de regels, maar is er een hardnekkige minderheid die de regels aan haar laars lapt: “We stellen vast dat er nog heel wat niet essentieel verkeer op de baan is. Dit is blijkbaar te wijten aan het goede weer en het feit dat heel wat mensen denken dat de coronacrisis bijna voorbij zou zijn. Niets is natuurlijk minder waar.”

Meest vreemde excuses

Tijdens de controles krijgen de agenten de meest vreemde excuses te horen. “We stopten een wagen van een schoonmaakbedrijf en de bestuurder vertelde dat hij moest gaan kuisen maar toen de agenten hem vroegen bij welk bedrijf hij moest zijn, kon hij niet antwoorden. Er was er zelfs eentje die vertelde ‘niet mee te doen aan het coronagezever’. Een andere weigerde dan weer zijn raam naar beneden te draaien omdat de agent te dicht bij stond naar zijn mening. Sommigen hebben op voorhand niet eens nagedacht over een goed excuus en verzinnen nog snel iets ter plaatste, omdat ze het in hun hoofd nog steeds absoluut normaal vinden dat ze gaan en staan waar ze willen. Bij de politie kwamen er tijdens het zonnig paasweekend ook oproepen binnen dat er barbecues en familiefeesten aan de gang waren bij buren. De bezoekers parkeren dan hun wagens iets verderop om het niet te doen opvallen maar het lawaai in de tuin verraadt hen. Iedereen zit met dit mooie weer natuurlijk buiten en hoort het.”

Volgens de burgemeester werkt alleen een combinatie van sensibiliseren en handhaven. “De tijd van waarschuwen is definitief voorbij, vanaf nu wordt er enkel nog geverbaliseerd. Voor wie de ernst van de situatie nu nog steeds niet begrijpt kan je maar één krachtig antwoord geven en dat is spijtig genoeg een kordaat handhavingsbeleid hanteren. Dit heeft trouwens niets te maken met het installeren van een politiestaat zoals de criticasters van de coronamaatregelen de controles op sociale media graag noemen. Wie zich aan de regels houdt, heeft niets te vrezen.”

Nationale controles zijn noodzakelijk

Reekmans ijvert voor een bredere aanpak en vraagt een nationale aanpak. “Wij voeren nu onze controles op maar als dat elders niet gebeurt, blijft het een druppel op een hete plaat. De hogere overheid zou de controles overal moeten opleggen. Mobiele controles die zich regelmatig verplaatsen en telkens op andere tijdstippen zullen de hardleerse minderheid ontmoedigen omdat men snel zal ontdekken dat de pakkans enorm hoog is en zullen de meerderheid motiveren om vol te houden. Door foto’s van controles te blijven delen via de media en sociale media kunnen we pas echt sensibiliseren en mensen waarschuwen. Begrijp mij niet verkeerd, ik ben de laatste om mensen te willen verbaliseren en daarom communiceer ik uitgebreid over de opgedreven controles. Wie dan nog blijft volharden, riskeert inderdaad een boete maar blijkbaar is dat het enige wat helpt.”

Ook de komende dagen zullen er mobiele controleposten staan op meerdere locaties en verschillende tijdstippen en dat in alle deelgemeenten van Glabbeek. Hoeveel mensen een proces verbaal kregen is nog niet bekend en worden pas dinsdag opgeteld.