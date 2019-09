‘Droom, durf, dans’ bij nieuwe dansschool DansDroom

Vanessa Dekeyzer

11 september 2019

16u53 0 Glabbeek In Glabbeek is een nieuwe dansschool opgestart. Marleen Macken is de voorzitter van DansDroom vzw. Woensdag gingen de eerste lessen van start.

“In april 2019 hebben we de vzw DansDroom opgericht met als doel het dansen te promoten, te beginnen met de jongsten onder ons. Onze slogan is daarom ook: Droom, Durf, Dans”, vertelt Marleen. “Vanaf het voorjaar zijn we druk bezig geweest om alles zorgvuldig voor te bereiden zodat we nu van start kunnen gaan.”

DansDroom biedt een compleet gamma van kinder- en jeugddansen aan, gaande van ballet, over hip hop, breakdance, cheerleaden, modern, kidsmix, kleutermix tot kleuterballet. “We zijn blij hiervoor te kunnen rekenen op vijf dansleraars die ergens anders al hun sporen verdiend hebben”, aldus Marleen. “Ons jong dynamisch team stelde het volledig programma voor op de startdag afgelopen weekend aan de hand van acht workshops waaraan alle kinderen en jeugdigen gratis mochten deelnemen. Het deed deugd vast te stellen dat er heel wat belangstelling was voor ons initiatief. Daarnaast kunnen we gelukkig een beroep doen op een hele hoop vrijwilligers om ons initiatief te ondersteunen.”

De activiteiten vinden plaats op twee locaties: in de turnzaal van de vrije basisschool in Bunsbeek en de gemeentelijke basisschool in Glabbeek.

Alle info vind je op www.dansdroom.be en via de Facebookpagina.