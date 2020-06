Dan toch nieuwe drinkwaterleiding in Glabbeek, na lang aandringen DDH

23 juni 2020

13u42 0 Glabbeek De Walmersumstraat in de Glabbeekse deelgemeente Bunsbeek krijgt nieuwe drinkwaterleidingen. Recent nog trok burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) aan de alarmbel omdat de verouderde leidingen in de gemeente vaak leidden tot leidingbreuken op verschillende plaatsen.

De werken in de Walmersumstraat gaan de komende weken al van start. De riolering wordt eveneens vernieuwd, net als de weginfrastructuur. Het betreft het gedeelte tussen de kruispunten met de Baakstraat en de Pamelenstraat. “Intussen krijgt ook de vraag van het gemeentebestuur aan de Watergroep om tijdens deze werken ook de drinkwaterleidingen te vernieuwen eindelijk positief gehoor. In de Walmersumstraat waren er de voorbije twee jaar maar liefst zeven waterbreuken doordat de waterleidingen in de ondergrond compleet versleten zijn. Bij de Watergroep gaat maar liefst 30% van het drinkwater verloren door niet tijdig te investeren in de vernieuwing van hun ondergrondse drinkwaterleidingen. Hierdoor gaat in Vlaanderen bijna 35 miljard liter water jaarlijks verloren. We zijn enorm tevreden dat we de Watergroep hebben kunnen overtuigen dat ze tegelijk hun ondergrondse leidingen in de Walmersumstraat volledig zullen vernieuwen”, reageert burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Fase 1 van de werken kost net geen 1,9 miljoen euro en omvat de aanleg van nieuwe rioleringen, nieuwe drinkwaterleidingen, nieuwe goten, borduren en een nieuw wegdek. De gemeente krijgt hiervoor net geen 1,5 miljoen euro aan Vlaamse subsidies, de gemeente betaalt de overige 388.167,98 euro. De tweede fase, tussen de kruispunten Baakstraat en Bunsbeek-Dorp, staat in 2024 op de subsidieplanning.