Burgemeester stapt op tijdens gemeenteraad Vanessa Dekeyzer

11 oktober 2019

14u17 2 Glabbeek Op de gemeenteraad van donderdag kwam het tot een zware discussie tussen burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) en oppositiepartij CD&V. Onderwerp waren de foto’s van CD&V op Facebook van werken aan de woning van de burgemeester.

“Ik heb voor het parkeren van een vrachtwagen voor chapewerken, gedeeltelijk op het publiek domein, zoals elke burger, een vergunning aan de gemeente gevraagd. De burgemeester is namelijk niet meer dan een andere inwoner. De juiste signalisatie werd geplaatst en enkele meters verder stond er een politieagent aan de schoolpoort. Maar toch vindt CD&V het nodig om op een platvloerse manier oppositie voeren tegen de burgemeester, die blijkbaar zijn woning niet mag verbouwen, omdat hij tegenover een school woont. En hier dan een item van maken waarmee ze het verkeersveiligheidsbeleid van de meerderheid in vraag trachten te stellen. Onvoorstelbaar gewoon!”

“Het was ons enkel te doen om een gevaarlijke situatie aan de schoolpoort aan het begin van de schooldag aan te kaarten”, klinkt het bij CD&V. “We hebben bovendien nooit gealludeerd op het feit dat het hier gaat om de woning van de burgemeester. Hier had men makkelijk een gevaarlijke situatie kunnen omzeilen, namelijk door met enkele hekken een kleine gang maken voor de vrachtwagen, de politie-inspecteur van dienst te vragen zich te verplaatsen ter hoogte van het obstakel of om de kinderen te laten oversteken ter hoogte van de parking Glazuur waarnaar de meerderheid steeds refereert als ‘stapspot’ naar de school. CD&V Glabbeek betreurt het ten zeerste dat in een kleine gemeente waarin iedereen van elkaars feedback zou moeten leren, de oppositie bekogeld wordt met onterechte kritiek, met als enig doel de weinige mensen die nog gemotiveerd zijn om kritisch maar constructief oppositie te voeren, monddood te maken.”

De burgemeester vroeg de gemeenteraadsleden van CD&V op de gemeenteraad om afstand te nemen van deze compleet onterechte persoonlijke aanval. Die weigerden en dus stapte burgemeester Peter Reekmans op.