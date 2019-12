Zwembad tijdje dicht na lek in leiding: "Doen ons best om snel te heropenen”, zegt sportschepen Timmy Van Assche

23 december 2019

15u06 2 Gistel Het zwembad van Gistel blijft vermoedelijk tot eind januari dicht. Bij een controle van de leidingen is een lek vastgesteld. Het herstel neemt wat tijd in beslag.

Tijdens de kerst- en eindejaarsperiode is het zwembad altijd gesloten voor onderhoud. En net tijdens een controle werd een lek in de aanvoerleiding vastgesteld. “Vervelend”, weet ook sportschepen Dries Depoorter (Open Vld). “Een firma is nu al begonnen met de leiding te herstellen. Daarvoor moet het zwembad wel geleegd worden, vervolgens opnieuw gevuld worden en moet het water opnieuw een gepaste temperatuur krijgen. Bovendien hadden we tijdens de wintersluiting een specifieke proef ingepland om de watercirculatie te testen. Die is verplicht in het kader van de milieuvergunning. De proef moet dus plaatsvinden vooraleer we opnieuw openen. Vermoedelijk zal het tot in de tweede helft van januari duren vooraleer het zwembad weer opent. We doen onze uiterste best om het bad zo snel mogelijk te heropenen.”

Een precieze datum zal het stadsbestuur later meedelen. Het zwembad van Gistel dateert van de jaren zeventig en kreeg twee jaar terug een fikse onderhoudsbeurt. Over de toekomst van het zwembad zal het schepencollege zich verder buigen.