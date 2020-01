Zwembad heropent - sneller dan verwacht - na dringende herstellingswerken Timmy Van Assche

17 januari 2020

Aanstaande maandag is het Gistelse zwembad opnieuw open. Dat laat bevoegd schepen Dries Depoorter (Open Vld) weten. Het bad was enkele weken dicht na een lek in één van de leidingen.

“De herstellingen aan het zwembad zijn vlot verlopen”, zegt Depoorter. “Na een laatste controle hebben we besloten om het zwembad eerder terug open te stellen dan voorzien. Het water is terug aan het opwarmen en na een nieuwe controle staat het licht terug op groen.” De herstellingswerken kostten zo’n 10.000 euro. Maandag kunnen de eerste scholen er al terecht vanaf 8.30 uur, het grote publiek kan duiken, plonsen en baantjes trekken vanaf 17.30 uur.