Zware botsing tussen tractor en auto, bestuurster (50) gekneld en bevrijd door brandweer Bart Boterman

02 juni 2020

10u46 0 Gistel In de Vaartstraat in Gistel, nagenoeg op de grens met Oudenburg, is zondagavond een zware aanrijding tussen een auto en tractor met aanhangwagen gebeurd. De bestuurster van de auto zat gekneld en moest worden bevrijd door de brandweer.

Het ongeval gebeurde iets voor 19 uur. Volgens de politie Kouter reed de tractor over de Oostendse Steenweg richting Gistel, terwijl de wagen langs het kanaal vanuit Oudenburg richting Snaaskerke reed. Op het kruispunt aan de Gistelbrug liep het grondig fout en volgde een zware aanrijding. De bestuurster van de auto, een 50-jarige vrouw uit Gistel, zat gekneld in haar wagen door de impact van de klap. De brandweer moest haar bevrijden. Ze werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

De tractor en aanhangwagen, bestuurd door een man (60) uit Oudenburg, kwam dwars over de rijbaan tot stilstand en belandde in een schaar. Zowel de tractor, aanhangwagen als personenwagen moest worden getakeld.

Door het ongeval was er heel wat verkeershinder. De Vaartstraat werd volledig afgesloten. Naast gewoon verkeer dienden ook de bussen van De Lijn om omleiding te volgen. Na anderhalf uur was de rijbaan opnieuw vrij. Hoe het ongeval precies gebeurde of wie een cruciale fout maakte bij het kruispunt met verkeerslichten, wordt nog onderzocht.