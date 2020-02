Zonnepanelen op dak van de Zonnewijzer in gebruik genomen Timmy Van Assche

25 februari 2020

14u15 0 Gistel Op het dak van dienstencentrum de Zonnewijzer in de Bruidstraat werden meer dan veertig zonnepanelen in gebruik genomen.

“In 2019 hebben we met het stadsbestuur een klimaatplan opgesteld voor ons dienstencentrum”, zegt schepen Michel Vincke (sp.a). “We investeerden onder andere in extra dakisolatie en een groendak, maar kochten ook drie deelfietsen voor het personeel aan en maken in een laatste fase de omschakeling naar ledverlichting. De meest opvallende investering is misschien wel die in 46 zonnepanelen op het dak, met een vermogen van zo’n 350 watt per stuk. Deze zullen de assistentiewoningen bij de Zonnewijzer van elektriciteit voorzien. De totale investering komt op 215.000 euro te liggen, waarvan we 75.000 euro steun krijgen vanuit de provincie. Uiteindelijk besparen we een uitstoot van maar liefst 19,88 ton CO2 per jaar."

Provinciaal gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (sp.a) woonde de installatie van de zonnepanelen bij. “Ook met de provincie willen we een klimaatneutrale organisatie worden. Toch is investeren in klimaatvriendelijke maatregelen meer dan alleen maar investeren in het milieu. Dankzij deelfietsen worden medewerkers aan het bewegen en sporten gezet, de algemene energiefactuur zakt, de luchtkwaliteit verbetert en de algemene gezondheid gaat erop vooruit. We merken dat in West-Vlaanderen amper 4,5 procent van het potentieel aan zonne-energie wordt benut. Wel, op dat vlak kunnen we dus nog stappen voorwaarts zetten.”

Schepen Vincke geeft nog mee dat het stadsbestuur werkt aan een studie voor de renovatie van (sommige) assistentiewoningen in de Zonnewijzer. Het gebouw bestaat al sinds 1982.