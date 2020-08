Zelfgekweekte biologische groenten krijgen hoofdrol in nieuw buitenrestaurant Zeer Lekker Timmy Van Assche

01 augustus 2020

18u12 0 Gistel Te midden de akkers en velden, maar nog altijd op een steenworp van het stadscentrum, kan je genieten van een interessant culinair adresje. Zeer Lekker, een initiatief van Veerle Cooman (52), is namelijk gestart met een buitenrestaurant. Je kan er genieten van kraakvers bereide gerechten, met daarin een hoofdrol voor de biologische zelfgekweekte groentjes van Veerle.

In de kleine Catryssevoetweg 4 in Gistel, bereikbaar via de Dullaertweg, ligt een piekfijn adresje verscholen: het buitenrestaurant Zeer Lekker van Veerle Cooman. Om de nieuwigheid uit te leggen moeten we eerst een jaartje terug in de tijd. Vorige zomer begon Veerle lekkere soepen en maaltijden te bereiden met zelfgekweekte biologische groenten uit haar serre van bijna 250 vierkante meter. “Ik begon eerst op vraag van een vriendin en andere kennissen. Later besloot ik het aantal werkuren als huishoudhulp bij dienstenchequebedrijf Plumoo wat te verminderen om de bereidingen professioneel klaar te maken – (knipoogt) ik had de smaak goed te pakken”, begint Veerle. “Sinds 1 januari van dit jaar, na de nodige aanvragen en toelatingen, gaat elke minuut waarop ik niet uit werken ben naar het bereiden van meeneemsoepen en -maaltijden in mijn zaak ‘Zeer Lekker’. Verse vis, goed gekweekt vlees en vooral de eigen groenten en fruit spelen een hoofdrol. Dat gebeurt allemaal artisanaal en in kleine hoeveelheden, al naargelang het aanbod.”

We moeten mensen kunnen bereiken voor wanneer het weer tegenzit. Daarom vragen we klanten te reserveren Veerle Cooman

Tuin

Bewaarmiddelen gebruikt Veerle niet. “Soepen en maaltijden worden doorgaans meteen na de bereiding gekoeld en ingevroren of direct geleverd. Gaandeweg ging een nieuw idee aan het rijpen: waarom geen kleinschalig restaurant openen?”, pikt Veerle weer in. “Zo komen we tegemoet aan de vraag naar kraakvers bereide gerechten.” En zo geschiedde: sinds kort kan je bij Zeer Lekker ook buiten eten. “Enkel de voorbereiding doen we binnen, het koken gebeurt zo vaak mogelijk samen buiten op een houtkachel, een heksenketel boven een vuurschaal, in de houtoven, buiten gerookt of geroosterd. In de tuin kunnen makkelijk een vijftal bistrotafeltjes op minstens vier meter van elkaar in het gazon geplaatst worden en aan elke tafel kunnen twee tot drie mensen zitten. We hebben ook één iets grotere tafel die op de stenen staat. Daar kan iemand plaatsnemen die wat moeilijker te been is of kan ook een gezin aanschuiven”, duidt Veerle, die volop gesteund wordt door haar man Yvan Naesen (58). “Op de kaart staan steevast twee hoofdmenu’s: één met veel schelp- en schaaldieren en vis en een tweede met ruim voldoende vlees. Voorafgaand kan je genieten van een aperitief met verrassende borrelhapjes, na de maaltijd kan je nog wat uitzakken met koffie, thee, frisdrank of dessert. We schenken geen sterke dranken, maar we bieden wel een menu aan voor kinderen jonger dan 12 jaar.”

Reserveren

Omdat het letterlijk om een buitenrestaurant gaat, vraagt Veerle de gasten op voorhand een telefoonnummer door te geven. “We moeten de mensen op tijd kunnen bereiken, mocht het weer tegenzitten en buiten eten niet mogelijk is. Daarom kunnen we gasten enkel na reservatie in de watten leggen. We zijn alvast op alles voorzien: we hebben een buitentoilet met wastafeltje, stoelen en tafels worden voor elk bezoek gereinigd en ontsmet, en we hebben mondmaskers en ontsmettende gels voorhanden. Los van corona ligt hier zelfs zonnecrème klaar, net als een fleecedeken voor wie het ’s avonds kil krijgt.”

Praktisch

Het buitenrestaurant van Zeer Lekker is open op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag. Het aanbod kan je bekijken op de website www.zeerlekker.be en Facebook. Reserveren kan via info@zeerlekker.be en 0470/605.600. “We durven wel eens een extraatje aanbieden of een avondje extra openen, wat we dan vooraf melden via de sociale media”, besluit Veerle uitnodigend. (TVA)