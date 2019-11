Zaalverantwoordelijken van alle deelgemeenten in de bloemetjes gezet Timmy Van Assche

29 november 2019

18u41 0 Gistel Het stadsbestuur en de lokale organisaties bedanken de zaalverantwoordelijken voor hun jarenlange dienst en goede zorgen met een etentje in de lokale bistro de Molenhoeve. In het bijzonder werden verantwoordelijken Jules Vanhee en Roland Maene in de bloemetjes gezet.

Jules Vanhee uit Moere gaat na jarenlange dienst op pensioen en wordt vervangen door Rudy Clybouw. “Rudy kent het verenigingsleven als zijn broekzak dankzij zijn engagement in de fanfare De Orpheonisten. Binnenkort geeft ook Roland Maene uit Snaaskerke de fakkel door. De nieuwe zaalverantwoordelijke is nog niet gekend”, laat bevoegd schepen Ann Bentein (Open Vld) weten.

Catherine Allary – ook bekend als postbode – runt Zevekote. Het Oud Stadhuis in centrum Gistel krijgt de goede zorgen van Eddy Hindryckx. “Een ontmoetingscentrum heeft een belangrijke plaats in de samenleving of dorpskern. Er vinden diverse socio-culturele activiteiten plaats, het verenigingsleven krijgt er onderdak en de bewoners leren elkaar beter kennen. Zo’n centrum moet dan ook ‘gemanaged’ worden. Dit gebeurt door de huisbewaarder, conciërge of ook wel zaalverantwoordelijke genoemd. Soms streng, maar altijd rechtvaardig”, besluit schepen Bentein.

Een overzicht van alle OC’s met hun contactgegevens vindt je op de stedelijke website www.gistel.be.