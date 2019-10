Wissel van de wacht bij N-VA: Conny Dierendonck volgt Ins Dierendonck op in gemeenteraad Timmy Van Assche

17 oktober 2019

17u47 1 Gistel Gemeenteraadslid Ins Dierendonck, die voor het eerst opkwam bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 en meteen verkozen werd, heeft besloten haar mandaat neer te leggen. Zo wordt opgevolgd door naamgenoot Conny Dierendonck. De twee zijn geen familie van elkaar.

De combinatie van haar werk als huisarts in Oostende en haar zetel in de gemeenteraad bleek voor Ins moeilijker dan gedacht. “Het heeft geen zin om in de gemeenteraad te zitten enkel en alleen om presentiegeld op te strijken”, laat Ins optekenen. “Ik wou me ten volle inzetten voor de Gistelnaar en de dossiers op een grondige manier voorbereiden. Helaas had ik daar niet voldoende tijd voor.” Conny Dierendonck, tot voor kort lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD), volgt Ins op in de gemeenteraad. Bart Hemeryck uit Moere zal op zijn beurt Conny vervangen in het BCSD. “We wensen Ins vanzelfsprekend veel succes in haar verdere professionele loopbaan”, laat de partijleiding van N-VA Gistel weten. De partij zit met schepen Wim Aernoudt (N-VA) in de bestuurlijke meerderheid.