Winterprik in aantocht? Gistel is er klaar voor Timmy Van Assche

12 januari 2020

12u46 0 Gistel Op harde vrieskou en een stevige sneeuwbui is het nog even wachten. Maar als het zover komt, dan is Gistel er klaar voor, zo geeft bevoegd schepen Geert Deschacht (Open Vld) mee.

De stad heeft tien ton strooizout op voorraad dat onmiddellijk inzetbaar is. “Via een raamcontract is er nog eens veertig tot vijftig ton beschikbaar, dat per tien ton afneembaar is”, zegt Deschacht. “In vergelijking met vroeger is er nu één vaste ronde door twee in plaats van slechts één strooiwagen. Een kleine tractor neemt het centrum van de stad voor haar rekening, een grote tractor doet buiten de stad een ronde. Er zijn vier zones opgemaakt die qua bediening ingewisseld kunnen worden.” Schepen Deschacht benadrukt dat bij sneeuwval eerst de fietspaden sneeuwvrij worden gemaakt en met zout bestrooid worden met het oog op pendelaars en leerlingen. “We zullen ook strooizout ter beschikking stellen van onze lokale scholen. Inwoners kunnen ook opnieuw zoutzakjes kopen op het containerpark”, besluit de schepen. “We overwegen overigens een silo aan te kopen, om nachtlawaai bij het vullen van de strooiwagens te voorkomen.” De invalswegen van en naar Gistel die een bevoegdheid zijn van het Agentschap Wegen en Verkeer, vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid.