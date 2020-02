Winnaars van eindejaarsactie bekend: “Meer dan 100.000 deelnemende loten” Timmy Van Assche

18 februari 2020

19u53 0 Gistel In het administratief centrum werden de prijzen van de succesvolle eindejaarsactie uitgereikt.

Per aankoopschijf van 20 euro ontving de klant bij de deelnemende zaken tijdens de maand december een lotje. Onlangs werden de winnende lotjes getrokken en raakten de winnaars dus bekend. De organisatie was in handen van Unizo Gistel, de plaatselijke Handelaarsbond en onafhankelijke handelaars. “Ook de stad en de economische raad werkten aan de handelaarsactie mee. Stad Gistel sponsorde maar liefst 1.000 euro in de vorm van tien Gistelbonnen van elk 100 euro", geven schepen van Economie Dries Depoorter (Open Vld) en burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) mee. “Van alle deelnemende handelszaken werden ook telkens twee bonnen van 20 euro verloot. In totaal noteerden we meer dan 100.000 deelnemende loten.”

De hoofdprijs ging naar Lies Gevaert. Zij won maar liefst 82 geschenkbonnen van elk 25 euro. De tweede prijs was voor Nathalie Van Torre, die evenveel bonnen van 15 euro in de wacht sleepte. Nancy Demeulemeester ging met de derde prijs naar huis, namelijk 82 waardebonnen van 10 euro. Onder meer Gilbert Vandendriessche, Machteld Vandierendonck, Linda Janssens, Conny Vandekerckhove en Monique Vandewalle wonnen een Gistelbon van 100 euro.