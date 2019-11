Wil je imker worden? Vereniging De Kustbie start binnenkort met boeiende cursus voor beginners Timmy Van Assche

29 november 2019

18u12 1 Gistel De Gistelse i mkersvereniging De Kustbie organiseert een staterscursus imkeren voor het grote publiek. De lessen starten al halfweg december en lopen tot en met mei 2020.

Liefhebbers van de natuur en specifiek bijtjes en honing, spitsen best even de oren. Beginnende imkers kunnen namelijk intekenen op een ronduit boeiende starterscursus georganiseerd door de goed draaiende vereniging De Kustbie. In zeven lessen leren deelnemers het belang van de bij voor onze leefwereld, een overzicht van het bijenjaar en omgaan met de insectjes. Ook het oogsten en verzorgen van honing staat op de agenda. De lessenreeks start op zondag 15 december. Er zijn ook lessen op zondag 26 januari 2020 en vervolgens op zaterdagen 1 en 29 februari, 14 maart, 25 april en 9 mei. De eerste twee sessies vinden plaats in het ontmoetingscentrum van Snaaskerke, de andere lessen in de bibliotheek van Gistel. Niet-leden van de Kustbie betalen 30 euro om deel te nemen, leden mogen gratis inschrijven. Er wordt 15 euro aangerekend voor cursusmateriaal. Meer info bij secretaris Daniel De Rycker op dekustbie@gmail.com of 0476/23.53.54. Leuk detail: de honing van Daniel werd onlangs nog uitgeroepen tot West-Vlaams streekproduct.

De naschoolse vorming wordt georganiseerd in samenwerking met het Vlaamse departement Landbouw en Visserij en de Europese Unie.