Wielertoerist gewond na val Jelle Houwen

07 juli 2019

11u35 0

In de Abdijstraat in Gistel is een 64-jarige man uit Roeselare zaterdagmiddag ten val gekomen met zijn koersfiets. De fietser werd lichtgewond overgebracht naar het AZ Damiaanziekenhuis in Oostende. Er waren geen derden bij de valpartij betrokken.